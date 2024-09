Crolli dal costone: chiusa via Fiume 

«Sono passata in quel punto tantissime volte. E come me anche molte altre persone. È un miracolo che non ci siano stati feriti o che non sia avvenuta una tragedia». Maria Carmen Sulis fa parte del comitato di quartiere Castello de Susu e non nasconde la grande apprensione per quanto accaduto ieri mattina in via Fiume: delle grosse pietre si sono staccate dalla parete rocciosa, raggiungendo la strada, quasi certamente a causa del recente violento acquazzone. Per fortuna in quel momenti non c’era nessuno: né auto, scooter o pullman, e nemmeno persone a piedi dirette verso viale Buoncammino. «Altrimenti si starebbe parlando di ben altro», aggiunge la Sulis. Ora, come disposto dall’ordinanza dirigenziale dell’assessorato alla viabilità, la strada è stata chiusa al traffico fino a quando non verranno svolti i lavori per mettere in sicurezza il costone. «La procedura d’urgenza per l’intervento, come previsto dal codice degli appalti, è già stata avviata», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici e alla Mobilità, Yuri Marcialis. «Cercheremo di riaprire la strada nel più breve tempo possibile». L’impresa incaricata inizierà i lavori oggi.

Sopralluogo

Il crollo, avvenuto verso le 7,30, è stato segnalato da alcuni automobilisti che hanno notato le pietre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia Locale e la Protezione civile. Il primo provvedimento è stato quello di piazzare le transenne proprio all’inizio di via Fiume, in corrispondenza dell’incrocio con via Porcell e via dei Genovesi, una delle porte d’ingresso di Castello. Il traffico, come ribadito nell’ordinanza comunale, è stato deviato proprio verso via dei Genovesi e poi in via Santa Croce «fino quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza». Il personale del Comune ha già effettuato un sopralluogo per decidere come procedere con i lavori. Per ora i tempi dell’intervento e della riapertura di via Fiume non si conoscono. Resta in vigore il divieto di transito a Castello degli autocarri con massa complessiva a pieno carico superiore ai 35 quintali e un limite di altezza superiore ai 3,5 metri.

Mezzi pubblici

Inevitabili le conseguenze anche sui collegamenti del Ctm. Le linee 7, 8 e 8A subiranno delle deviazioni e sono state soppresse anche delle fermate. Tutte le informazioni sono presenti nel sito Internet e sulle pagine social del Ctm. «Speriamo in un intervento immediato», ribadisce la Sulis. «Perché Castello è in stato d’abbandono. Le transenne, sul costone di via Fiume, ci sono da vent’anni. E in tutto questo tempo non è stato fatto niente». Su quanto accaduto il consigliere Roberto Mura ha presentato un’interrogazione urgente. (m. v.)

