Crolli continui da un edificio abbandonato, spuntano le transenne 

Che le condizioni dell’edificio fossero critiche da tempo, era sotto gli occhi di tutti. E così, come naturale conseguenza, è arrivata la caduta di mattoni e calcinacci da una vecchia casa in via D’Annunzio.

Il crollo, come sempre accade in questi casi, ha richiesto l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco che hanno eliminato le parti pericolanti e sistemato le transenne lungo il marciapiede che adesso è interdetto ai pedoni. Da qui la relazione agli uffici comunali con la comunicazione dell’intervento da cui si è appurato «il cattivo stato dell’edificio che necessità di interventi urgenti di restauro».

Nei prossimi giorni gli stessi uffici emaneranno l’ordinanza che prevede l’immediata messa in sicurezza dello stabile con conseguente comunicazione al Comune di avvenuta sistemazione, correlata di fotografie che dimostrino l’esecuzione dell’intervento.

L’edificio con facciata principale su piazza Sant’Elena e muri laterali su via D’Annunzio è in stato di abbandono da tantissimi anni. La parte interna che si affaccia sulla corte, non è prospiciente però a strade e marciapiedi per cui i pericoli riguardano soltanto la facciata laterale.

