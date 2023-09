«Crolli causati da una perdita d’acqua» 

Per il consulente tecnico del Tribunale, Fausto Mistretta, non ci sono dubbi: a causare il crolli di via Dettori è stata una perdita d’acqua fuoriuscita da un raccordo mal collegato di una conduttura. L’8 settembre l’ingegnere nominato dal presidente del Tribunale Vincenzo Amato ha depositato “La relazione di accertamento tecnico e preventivo”, nella quale spiega gli effetti causati dai cedimenti nella strada della Marina, tra piazza Aramu e piazzetta Demuro, gli interventi e i relativi costi per il ripristino. Mistretta nella perizia non parla dei responsabili, mai una volta che citi il Comune o Abbanoa, il gestore della rete idrica. Non può certo essere una dimenticanza, il Ctu, probabilmente, aspetta le controdeduzioni dei periti dei condomini (previste entro un mese) che, almeno una parte, sono pronti a contestare la relazione.

La storia

Via Dettori è off limit dal 7 gennaio quando crepe minacciose sono comparse nelle facciate dei palazzi. Una situazione che ha costretto Vigili del fuoco e Protezione civile a dichiarare zona rossa quel lembo di asfalto. Otto mesi di passione per chi abitava o lavorava nella via del centro storico. “Gli effetti sulla popolazione residente, costretta ad abbandonare gli immobili in maniera repentina, sono del tutto analoghi a quelli di un terremoto”, scrive Mistretta per spiegare il metodo scientifico dell’indagine. la ricerca delle cause dei dissesti è stata estremamente complicata perché “la pavimentazione di via Dettori, ha messo a nudo una situazione di disordine estremo, con tubazioni e canale in parte in disuso, una vecchia canala in mattoni coperta con dei blocchi in pietra ed in generale una giungla di cavi (anche non protetti) che ha creato grossi problemi per le operazioni di indagine geotecnica”. Una situazione critica che impone interventi urgenti “per evitare che eventuali ulteriori perdite anche minime possano infiltrarsi negli strati profondi creando nuovi cedimenti”.

La causa

Mistretta individua l’epicentro dei cedimenti che “coincide con il primo tratto della via Dettori, lato piazza Aramu, di fronte ai numeri civici 30 e 28”, area in cui è stata individuata la perdita che sarebbe il motivo dei dissesti. La fuoriuscita d’acqua “è stata causata dalla errata realizzazione dell’allaccio privato per l’attività commerciale del civico 30, sulla condotta adduttrice del diametro 300 mm, lavoro terminato nel marzo 2021. L’errore – specifica il Ctu – è stato quello di applicare la derivazione senza preventivamente rimuovere lo strato catramoso di rivestimento della tubazione principale, senza quindi garantire la sigillatura della giunzione; l’acqua in pressione ha piano piano eroso il rivestimento, fino a far sì che la perdita diventasse rilevante. A causa di tutti i vuoti presenti nella via, l’acqua spariva letteralmente nel sottosuolo andando a interessare gli strati più profondi, alterandone le caratteristiche meccaniche fino a farne perdere la resistenza”.

I danni

La stima dei costi per il ripristino dei cedimenti di via Dettori fatta da Mistretta è l’aspetto che più fa discutere i tecnici delle parti. “L’entità totale dei danni è stata stimata in circa 960.000 euro, valutata tenendo conto dello stato di fatto e delle condizioni manutentive dei singoli fabbricati e unità immobiliari”.

Stabili compromessi

Nella relazione Mistretta mette in evidenza i risultati dei sensori installati nell’edificio al numero 32, quello che ha subito maggiori danni”, che evidenziano l’aumento delle fratture, seppur più lente, “segno che l’equilibrio strutturale della facciata è stato definitivamente compromesso”.

