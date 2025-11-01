VaiOnline
Via Dettori.
02 novembre 2025 alle 00:18

Crolli alla Marina, Sos al sindaco 

I proprietari: «Il Comune esegua i lavori». Zedda: «Analizzeremo la proposta» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ormai è un’attrazione, tanto che è diventata una tappa programmata dei croceristi. Reti, crepe e pali fanno pensare a un sito archeologico. Non ancora. Via Dettori, nel cuore della Marina, è in uno stato di abbandono da quasi tre anni. Il 7 gennaio 2023 il cedimento del terreno aveva causato crolli che avevano reso inagibili diverse palazzine. La strada era stata chiusa per evitare pericoli ai passanti e riaperta solo dopo un anno, il 24 gennaio 2024. Da allora poco è cambiato e gli incolpevoli proprietari di appartamenti e negozi aspettano i risarcimenti. Non sarà facile, ci vorranno anni, visti i tempi biblici della giustizia civile. Nel frattempo è fondamentale che venga ridato il decoro che merita a una strada che collega il rione storico con piazza Yenne. Perchè, oltretutto, non è pensabile che possano riaprire le attività commerciali se prima non vengono effettuati i lavori di consolidamento del terreno.

La proposta

Giorgio Concas fa l’avvocato ed è anche uno dei proprietari degli immobili coinvolti nei crolli. «Il Tribunale ha già stabilito l’ammontare dei danni, per ripristinare la strada e rinforzare le fondamenta delle palazzine sono necessari 500 mila euro. Il giudice deve solo decidere chi è il responsabile, anche se per noi non ci sono dubbi: il cedimento del terreno è stato causato da una perdita di una condotta di Abbanoa». Il legale avanza una proposta. «Considerato che questi interventi non possono essere fatti dai singoli proprietari per ovvi motivi di difficili coordinamenti tra i tanti soggetti sotto tutti gli aspetti – finanziari, tecnici, esecutivi, progettuali - il Comune potrebbe eseguire i lavori in cambio della cessione del credito sui danni accertati dal Tribunale». Una soluzione che consentirebbe di tagliare i tempi per poi procedere alla riqualificazione di appartamenti e locali. «Sotto il profilo giuridico-amministrativo la soluzione potrebbe essere fattibile adottando particolari strumenti contrattuali. Sotto l’aspetto politico sarebbe un’ottima scelta a favore della cittadinanza, del decoro della città e del quartiere Marina che vedrebbe ristabilita un’immagine ora pessima. Inoltre – aggiunge Concas – l’amministrazione comunale potrebbe coinvolgere anche la Regione, come peraltro già fatto per i ristori alle attività commerciali, tenuto conto che si tratterebbe di risanamento di un danno ambientale».

Porte aperte

Il sindaco Massimo Zedda, a scanso di equivoci, mette le cose in chiaro. «Il Comune non è interessato dal contenzioso, quindi la responsabilità non è dell'amministrazione che, in ogni caso, sta seguendo la vicenda». Zedda, però, non boccia la proposta dell’avvocato Concas e lascia aperta l’ipotesi di “sostituirsi” ai proprietari degli immobili. «L'intenzione è di venire incontro ai proprietari per trovare una soluzione, per questo esamineremo la richiesta. Occorre fare principalmente delle valutazioni in merito all'interesse pubblico che dovrà essere dichiarato nelle forme di legge».

Degrado e incuria

«Immondezza, topi e degrado, ormai è il terzo anno che viviamo in queste condizioni disastrose», afferma sconsolato Alessandro Olisterno, gestore del Maverick. «La recinzione che protegge i pali è diventata una discarica e utilizzata come vespasiano».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Città blindata.

Scontri e cariche, Cagliari in ostaggio

Idranti e lacrimogeni per evitare il contatto tra le due fazioni contrapposte 
l Vercelli, Zedda
Città blindata

Strade sbarrate e traffico in tilt I cortei paralizzano Cagliari

Auto bloccate al passaggio delle manifestazioni contrapposte 
M. V.
Regione

La vertenza entrate ultimo ostacolo per la manovra 2026

Prima del via libera la Giunta attende la convocazione del tavolo a Roma 
L’autrice di “Qualcosa che brilla” ospite su Videolina

«Miei cari genitori, siate credibili con i vostri figli»

La solitudine dei giovani e la distanza con gli adulti: parla Michela Marzano 
Nicola Scano
Il primato

Sessant’anni fa a Cagliari la prima colonscopia al mondo

La rivoluzionaria tecnica di Luciano Provenzale, abruzzese di nascita e sardo d’adozione, e del suo team 
Piero Loriga *
Inchiesta

Rifiuti, bravissimi a differenziare ma sempre tartassati

Perché la Tari aumenta di continuo? I costi segreti della nettezza urbana 
Marco Noce
Vacanze

Prenotazioni aperte e nuovi mercati: l’estate 2026 è già qui

A Villasimius gli operatori lavorano  alla prossima stagione turistica 
Mariella Careddu
L’intervista

Quartu, in chiesa piove sull’altare

L’appello del parroco di Pitz’e Serra: «È un problema serio, intervenga l’arcivescovo» 
Lorenzo Piras
Il caso

Latitante dopo due omicidi, era nell’Isola

Mandato di cattura internazionale: 23enne afghano arrestato ad Assemini 