Crolli alla Marina, Sos al sindaco 

Ormai è un’attrazione, tanto che è diventata una tappa programmata dei croceristi. Reti, crepe e pali fanno pensare a un sito archeologico. Non ancora. Via Dettori, nel cuore della Marina, è in uno stato di abbandono da quasi tre anni. Il 7 gennaio 2023 il cedimento del terreno aveva causato crolli che avevano reso inagibili diverse palazzine. La strada era stata chiusa per evitare pericoli ai passanti e riaperta solo dopo un anno, il 24 gennaio 2024. Da allora poco è cambiato e gli incolpevoli proprietari di appartamenti e negozi aspettano i risarcimenti. Non sarà facile, ci vorranno anni, visti i tempi biblici della giustizia civile. Nel frattempo è fondamentale che venga ridato il decoro che merita a una strada che collega il rione storico con piazza Yenne. Perchè, oltretutto, non è pensabile che possano riaprire le attività commerciali se prima non vengono effettuati i lavori di consolidamento del terreno.

La proposta

Giorgio Concas fa l’avvocato ed è anche uno dei proprietari degli immobili coinvolti nei crolli. «Il Tribunale ha già stabilito l’ammontare dei danni, per ripristinare la strada e rinforzare le fondamenta delle palazzine sono necessari 500 mila euro. Il giudice deve solo decidere chi è il responsabile, anche se per noi non ci sono dubbi: il cedimento del terreno è stato causato da una perdita di una condotta di Abbanoa». Il legale avanza una proposta. «Considerato che questi interventi non possono essere fatti dai singoli proprietari per ovvi motivi di difficili coordinamenti tra i tanti soggetti sotto tutti gli aspetti – finanziari, tecnici, esecutivi, progettuali - il Comune potrebbe eseguire i lavori in cambio della cessione del credito sui danni accertati dal Tribunale». Una soluzione che consentirebbe di tagliare i tempi per poi procedere alla riqualificazione di appartamenti e locali. «Sotto il profilo giuridico-amministrativo la soluzione potrebbe essere fattibile adottando particolari strumenti contrattuali. Sotto l’aspetto politico sarebbe un’ottima scelta a favore della cittadinanza, del decoro della città e del quartiere Marina che vedrebbe ristabilita un’immagine ora pessima. Inoltre – aggiunge Concas – l’amministrazione comunale potrebbe coinvolgere anche la Regione, come peraltro già fatto per i ristori alle attività commerciali, tenuto conto che si tratterebbe di risanamento di un danno ambientale».

Porte aperte

Il sindaco Massimo Zedda, a scanso di equivoci, mette le cose in chiaro. «Il Comune non è interessato dal contenzioso, quindi la responsabilità non è dell'amministrazione che, in ogni caso, sta seguendo la vicenda». Zedda, però, non boccia la proposta dell’avvocato Concas e lascia aperta l’ipotesi di “sostituirsi” ai proprietari degli immobili. «L'intenzione è di venire incontro ai proprietari per trovare una soluzione, per questo esamineremo la richiesta. Occorre fare principalmente delle valutazioni in merito all'interesse pubblico che dovrà essere dichiarato nelle forme di legge».

Degrado e incuria

«Immondezza, topi e degrado, ormai è il terzo anno che viviamo in queste condizioni disastrose», afferma sconsolato Alessandro Olisterno, gestore del Maverick. «La recinzione che protegge i pali è diventata una discarica e utilizzata come vespasiano».

