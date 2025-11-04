Crolli ai Fori imperiali, operaio grave 

Roma. Due crolli, a distanza di poco più di un’ora, hanno mandato in pezzi una parte dell’antica Torre dei Conti al centro di Roma. Il primo cedimento ha sorpreso alcuni operai addetti alla ristrutturazione dell’edificio medioevale che affaccia su largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali. Il secondo si è verificato mentre i soccorritori erano impegnati per salvare l’ultimo lavoratore rimasto intrappolato: ce l’hanno fatta dopo circa undici ore strappandolo alle macerie poco prima delle 22,30. «Le condizioni sembrano serie ma poi verranno valutate, è stato portato in ospedale dopo essere stato stabilizzato», ha detto il prefetto di Roma Lamberto Giannini.

Il primo boato

Il primo boato, accompagnato da una nuvola di polvere e calcinacci, è stato avvertito dopo le 11. In quel momento nel cantiere lavoravano undici operai di due ditte. «È accaduto tutto all’improvviso - ha raccontato uno di loro - Poi ho visto solo la nube di polvere e i soccorritori». L’ipotesi è che ci sia stato un cedimento interno, forse di un basamento. Quattro lavoratori sono stati travolti e due sono rimasti incastrati sotto le macerie. Il 64enne Gaetano La Manna è stato liberato poco dopo e trasportato in ospedale per un trauma cranico: non è grave. Due suoi colleghi hanno riportato lievi escoriazioni. Grande apprensione, invece, per il 66enne romeno Octay Stroici. Subito individuato sotto le macerie, al primo piano della torre, era cosciente e comunicava con i soccorritori. Nella tarda serata i vigili del fuoco lo hanno estratto vivo e consegnarlo al personale medico che lo ha caricato sull’ambulanza scortata poi fino al policlinico Umberto I.

La protezione

La situazione si era complicata quando intorno alle 13 c’è stato il secondo crollo. Con un nuovo boato sono andati giù parte del vano scala e del solaio di copertura mentre i vigili del fuoco tentavano di estrarre l’operaio e sul luogo erano arrivati anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il sindaco Roberto Gualtieri. Un pompiere è stato portato all’ospedale oftalmico per una irritazione agli occhi e le operazioni sono state sospese. Per l’operaio, con il cumulo di macerie ulteriormente aumentato, si è temuto il peggio. A seguire le operazioni anche la moglie dell’uomo e l’ambasciatrice della Romania Gabriela Dancău.

L’inchiesta

Intanto la Procura ha aperto un fascicolo per disastro colposo e lesioni colpose. I carabinieri, che si occupano delle indagini, hanno inviato una prima informativa e ascoltato lavoratori, direttore dei lavori, tecnici, titolari dell’azienda oltre ad alcuni testimoni.Da stabilire cosa abbia provocato il crollo parziale della struttura, un esempio delle dimore-fortezze della Roma medievale, attualmente in ristrutturazione. «La Torre era chiusa dal 2007 e per il suo recupero è stato stanziato uno dei finanziamenti più consistenti del Pnrr “Caput Mundi”», ha reso noto la Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali, assicurando: «Prima dell’avvio delle opere sono state effettuate indagini strutturali che avevano attestato le condizioni di sicurezza necessarie per procedere agli interventi sui solai».

