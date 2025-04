Crolli a San Leonardo, parco chiuso 

Parco e Sette fontane di San Leonardo chiusi per garantire l’incolumità pubblica. L'ordinanza del sindaco Diego Loi è arrivata dopo la caduta di due alberi imponenti: uno nell’area pic nic e uno vicino alle sorgenti.

Il maltempo degli ultimi giorni non ha lasciato scampo alle due grosse piante che sono state letteralmente sradicate dal terreno, fortunatamente senza arrecare danni a persone. Tutta l'area ricreativa e in prossimità delle sette sorgenti è stata interdetta al pubblico sino a quando non verranno terminati i lavori di messa in sicurezza delle alberature, quindi pulizia e bonifica dell’area.

Maltempo

Proprio negli ultimi giorni «Si è verificato un aggravamento delle condizioni di criticità generale del terreno in quanto fortemente compromesso a causa dell’eccessiva saturazione idrica dovuta alle piogge persistenti, causando conseguentemente la riduzione della capacità di trattenuta delle radici nel terreno e l’alterazione dell’ancoraggio radicale, aumentando il rischio di ribaltamento e instabilità degli alberi», spiega nell’ordinanza il sindaco.

Questa situazione è ormai divenuta cronica negli ultimi anni: «Dai recenti fenomeni di schianti delle alberature, oltre agli interventi in urgenza, vi è la necessità di un programma pluriennale di vasto respiro per la riqualificazione del patrimonio arboreo del parco di San Leonardo al fine di garantirne la rigenerazione e il futuro per i decenni a venire», conclude Diego Loi.

RIPRODUZIONE RISERVATA