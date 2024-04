Crolli a Porto Flavia, Igea respinge le accuse 

«La messa in sicurezza sui siti di Porto Flavia e della Galleria Henry non rientra nelle competenze della nostra società». Così l’amministratore delegato d’Igea Michele Caria rimanda al mittente le accuse lanciate dai sindaci d’Iglesias e Buggerru riguardo il mancato ripristino dei punti franati nei siti ex minerari che precludono da diversi mesi una fruizione completa delle visite turistiche. E intanto in città si solleva la polemica poiché la notizia dei crolli non sarebbe stata divulgata a suo tempo.

I crolli

La frana nel sito di Porto Flavia sarebbe avvenuta lo scorso agosto: «Si è verificato un distacco di materiale lapideo della galleria sovrastante il “girotreno” della galleria di testa. - specifica Caria - Due giorni dopo l’assessorato all’Industria ribadiva il divieto di accesso ai non addetti agli specifici lavori di verifica della stabilità e messa in sicurezza. Il Comune di Iglesias ha incaricato una società di disgaggiatori per un primo incarico. È stata poi redatta una perizia tecnica, con un sopralluogo effettuato senza contraddittorio, nella quale risulterebbe che il punto di distacco sarebbe avvenuto in un mappale di proprietà d’Igea. Da qui l’ordinanza per l’inizio dei lavori a firma del sindaco Usai, secondo il quale gli interventi di manutenzione sarebbero dovuti essere a nostro carico. Ma così non è». Secondo Caria l’ordinanza è illegittima perché fondata su un presupposto errato: «Il distacco è avvenuto nella parte bassa e non in quella alta. - spiega - Pertanto in area appartenente al demanio marittimo. Inoltre la stessa frana proviene da una parete rocciosa esterna alla galleria, quindi la sua manutenzione graverebbe al comodatario, ossia al Comune. In autotutela chiediamo l’annullamento dell’ordinanza sindacale o ci vedremo costretti ad impugnarla».

La polemica

Sulla vicenda interviene il consigliere d’opposizione Simone Saiu (Insieme) che osserva come la notizia della frana e della chiusura di parte dell’itinerario a Porto Flavia sia stata appresa da mezzo stampa: «L’amministrazione non ha comunicato quanto accaduto, è una dinamica scorretta. Ad onor del vero Igea deve per contratto occuparsi delle manutenzioni interne e non sulle falesie. In questo caso il soggetto competente è la Regione, la quale deve finanziare Igea per poter effettuare i lavori. Gli stessi lavori eseguiti con denaro del Comune sui beni di proprietà del demanio potrebbero rappresentare anche un illecito. L’amministrazione ha ora i suoi rappresentanti in Regione, è più semplice quindi ragionare attorno ad un tavolo anziché addebitare ad Igea delle responsabilità che in questo caso non ha».Luigi Biggio, capogruppo di FdI, aggiunge che «le visite nel sito si sono ridotte, ne consegue che sarebbe stato corretto ed onesto rivedere anche il prezzo del biglietto fino alla risoluzione del problema. Le contrapposizioni fra Comune ed Igea sono state fino ad ora di natura politica, ora però alla Regione c’è la sinistra e l’assessore all’Industria Emanuele Cani è del Pd, una dinamica che auspico possa far terminare il conflitto».

