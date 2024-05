Crollano pezzi di cornicione dalla cupola del cimitero: un ferito, tragedia sfiorata 

«Mio fratello è stato colpito da una scheggia. Per fortuna non si è fatto praticamente nulla. Ma se i grossi pezzi di cornicione avessero centrato qualcuno, le conseguenze sarebbero state molto gravi». Stefano Fenu è uno dei gestori della bancarella di fiori davanti al cimitero di San Michele. Ieri, verso le 11, era lì insieme a suo fratello Andrea quando dalla cupola della facciata, dove si svolgono i funerali, si sono staccati dei grossi pezzi di cornicione. «Stavo scaricando l’auto», ricorda Andrea Fenu, «e ho sentito un rumore forte. Poi ho visto precipitare qualcosa. La macchina ha subito un danno e io sono rimasto ferito alla fronte per una scheggia. Per fortuna in quel momento c’era poca gente. Insomma si può davvero parlare di tragedia sfiorata».

Il lavoro

Sono stati proprio i due fratelli a chiamare i vigili del fuoco. Le squadre, arrivate dalla caserma di viale Marconi, si sono messe al lavoro per verificare la tenuta della cupola. Altre parti di cornicione sono state fatte cadere, questa volta in sicurezza, dai vigili del fuoco. L’area sottostante, davanti alla scalinata, è stata poi transennata dal personale della Protezione civile. Sul posto anche le pattuglie della Polizia Locale. Un intervento andato avanti per alcune ore, sotto lo sguardo attento dei vari operatori che nel piazzale davanti al cimitero di San Michele lavorano. Inevitabile la preoccupazione.

L’appello

Proprio sotto la grande cupola vengono celebrati i funerali. «Per fortuna l’affluenza al cimitero», prosegue Stefano Fenu, «in quel momento era minima. E anche davanti alla bancarella dei fiori non c’era praticamente nessuno. Questo ha impedito che accadesse qualcosa di molto grave». Ora gli operatori chiedono al Comune un intervento rapido e che tutta la facciata del cimitero venga messa in sicurezza: «Spesso i bambini che vengono con i loro genitori giocano proprio sulle scale dove è avvenuto il crollo», evidenzia ancora Fenu. «Dunque è necessario che si faccia un controllo di tutto in modo che non ci possano essere più pericoli. Perché è un miracolo che quei grossi calcinacci non abbiano colpito noi, un cliente o un visitatore». Non risulta ci fossero mai stati segnali di crolli o di cedimenti nella facciata d’ingresso del cimitero.

