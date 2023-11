Crollano le prestazioni, aumenta l’attesa 

«La carenza di medici rende difficile garantire adeguati volumi di attività e un’efficiente assistenza sia a livello ospedaliero che territoriale. È sempre più diffuso il ricorso ad istituti quali lo straordinario, le prestazioni aggiuntive e in libera professione d’azienda dei professionisti già operanti nel sistema sanitario», scrive il direttore generale dell’Asl 5 Angelo Maria Serusi nel Programma sanitario 2024-2026. Ci si arrangia alla meglio ma il livello della sanità resta basso e il futuro evidenzia una preoccupante zona d’ombra.

Meno prestazioni

Nell’assistenza specialistica ambulatoriale riferita al 2022 non si è riusciti a colmare la differenza di prestazioni erogate in epoca pre Covid. Le prestazioni si sono ridotte del 14%, il 12 nel pubblico e il 18 nel privato. «Il dato non sarebbe negativo se non fosse che la riduzione ha riguardato tutte tranne neurologia, con punte di riduzione importanti», si legge nel Programma. Rispetto al 2019 le variazioni vicine al 50% ha riguardato Anestesia (-53%), Chirurgia generale (-51), Chirurgia vascolare e Angiologia (-59), Dermosifilopatia (-45), Oculistica (-48), Oncologia (-40), Otorinolaringoiatria (-58), Pneumologia (-52), Urologia (-68).

I costi

Il 45% delle prestazioni ambulatoriali viene assicurato dall’Asl per un costo di 7,3 milioni, il 34 dal privato ricadenti nell’Asl 5 per 7.6 milioni. Il restante 18% della produzione per un valore di 8,8 milioni di euro ricade su altre Asl e aziende infra regione e il 3% si riferisce alle prestazioni prodotte fuori dalla Sardegna che incidono per 1,3 milioni. Tirate le somme per l’assistenza specialistica ambulatoriale l’Asl spende 25,1 milioni di cui 15 milioni prodotto dall’Asl e dal privato operante nell’Oristanese e 10,1 per pazienti che si rivolgono a strutture ambulatoriali di altre Asl sarde e del resto d’Italia con prevalenza Lombardia, Veneto, Lazio.

Liste d’attesa

Il Programma sanitario prende in esame i tempi medi di attesa rilevate nella settimana 3-7 luglio. Per le visite di priorità “breve” quindi urgenti non ci sono problemi, vengono effettuate entro i 10 giorni previsti dalla norma. I problemi ci sono e parecchi per le visite “differibili” che prevedono 30 giorni per le specialistiche e 60 per il primo esame di diagnostica. Su 13 visite “differibili” solo 4 rispettano i tempi con punte d’attesa di 108 e 109 giorni per Otorino e Urologia. Nella strumentistica 163 giorni per Elettrocardiogramma dinamico e 122 per esame audiometrico tonale. Ma non sempre è così. Le lamentele dei cittadini raccontano altro.

