Crollano le offerte, cestini vuoti in chiesa 

Il cestino delle offerte? Sempre più vuoto. I fedeli che durante la messa si sporgono dai banchi per allungare la mano e donare qualcosa sono sempre di meno. L'offerta standard è ormai rappresentata da una singola moneta da 20 o da 50 centesimi, mentre le banconote sono quasi sparite. Il cestino si riempie di “ramini” da 1, 2 o 5 centesimi e talvolta ci finiscono dentro anche gettoni della Sip e perfino bottoni. Una svista da parte di qualche anziano che non svuota da anni le tasche del cappotto o una poco edificante furbata per ben figurare agli occhi dei vicini? Non si sa. Nel frattempo diventa sempre più complicato per le parrocchie gestire le spese correnti.

Appello al Comune

A risentirne sono soprattutto quelle di periferia, dove la crisi si avverte di più, ma la generosità dei fedeli è messa a dura prova anche in pieno centro, in quartieri teoricamente più benestanti, seppur con qualche eccezione. «Meno male che c'è l’8 per mille, altrimenti per noi sarebbe un disastro», commenta sconsolato padre Saverio Fabiano, parroco di Sant'Elia, «tra il sabato e la domenica racimoliamo a malapena 40 euro in totale. A volte il cestino resta addirittura vuoto perché c'è tanta crisi e il numero delle presenze in chiesa è assai diminuito. Fatichiamo a pagare le bollette: spendiamo 6mila euro di corrente e oltre 3mila di Tari. Se il Comune ce la alleggerisse un po’, non sarebbe male».

La situazione

Gli fa eco don Franco Matta (Sant'Anna). «Anche da noi si registra un calo dovuto alla crisi e al post Covid. Riceviamo perlopiù monetine piccole. Abbiamo persone che le contano e poi le cambiano nelle botteghe di zona». In difficoltà padre Paolo Azara (Medaglia Miracolosa). «Nei giorni feriali il cestino non si passa mai, nei festivi si riempie di monetine e poi portiamo i sacchetti alla Banca d’Italia. Una rogna. Ci sono, peraltro, benefattori che ci aiutano mensilmente. Ognuno dà quel che può. Il problema è che le persone faticano a pagare l'affitto e a fare la spesa». Ma quando ci sono necessità particolari la comunità risponde sempre con grande generosità. «Come nel 2017, quando c'era da restaurare la statua della Madonna». E chi non ha soldi compensa in altro modo. «Abbiamo fatto la festa di Carnevale con 20 chili di zeppole e bibite. Chi non ha potuto contribuire si è trattenuto dopo a pulire. Non abbiamo coperto le spese, ma pazienza. È stata una bellissima festa».

Casi particolari

Crisi della questua anche a Pirri. «Con pensioni da 700 euro è ovvio che non si riesce ad arrivare a fine mese, per cui non c'è da scandalizzarsi, non è certo colpa dei nostri parrocchiani», commenta don Roberto Atzori (San Giuseppe). «Anche a me capita di trovare il cestino vuoto o pieno di monetine da 2 centesimi. Spiace, ma ormai è così». E non va meglio a San Pietro Apostolo. «Le offerte sono diminuite tantissimo», si rammarica don Ignazio Trogu, «chi viene a messa è perlopiù anziano e spesso con la pensione mantiene anche i figli disoccupati. Riceviamo monetine o al massimo piccole banconote». Solo in certi periodi accade il miracolo. «A Natale, Pasqua o in occasione della festa di Santa Mara Chiara c’è chi arriva a donare 100 euro». Una gradita boccata d’ossigeno.

Le sorprese

In controtendenza don Giorgio Franceschini, approdato a San Massimiliano Kolbe da una piccola borgata. «Le offerte sono poche per le necessità della parrocchia, ma rispetto a dove stavo prima c'è stato un miglioramento». Anche don Marco Lai (Sant'Eulalia) non si lamenta. «La Marina», sottolinea, «è un quartiere particolare, con dieci chiese aperte. La generosità è fondamentale per noi. E per fortuna non è mai venuta meno».

