Crollano le nascite e aumenta l’emigrazione giovanile 

Diminuiscono i sardi, aumenta l’emigrazione giovanile. L’emergenza spopolamento cresce, e a testimoniarlo sono i dati del report Mete 2024, presentati ieri dal Centro Regionale Emigrazione-Immigrazione delle Acli isolane alla Fondazione Sardegna. Poco più di 7.000 i nati nel 2023, circa 18.500 i morti. Un saldo negativo in parte mitigato dall’aumento della presenza straniera sull’Isola, in crescita del 5%, che porta il bilancio totale a 8314 abitanti in meno rispetto all’anno precedente.

Nel frattempo i dati Istat prevedono per l’Isola un passaggio dagli attuali 1,5 milioni di abitanti a 1,2 milioni nel 2050. Una decrescita del 21%, quasi il triplo rispetto al dato nazionale. Il problema non sono solo le mancate nascite, ma anche l'emigrazione giovanile. Oggi il 17% degli universitari sardi, quasi settemila studenti, frequenta un ateneo fuori regione. Di questi, molti scelgono di non tornare in Sardegna e cercare opportunità lavorative altrove. Per invertire il trend «occorre una cabina di regia tra Regione, Università, sistema imprenditoriale e terzo settore per promuovere politiche di medio-lungo termine e garantire alle piccole comunità la sopravvivenza e la stessa qualità della vita dei grandi centri», sostiene Mauro Carta, presidente Crei Acli Sardegna. «In questi anni abbiamo proposto il programma “Talent in Sardinia” rivolto ai giovani emigrati per permettergli di rientrare con una borsa per sostenere le spese e impostare un programma di inserimento nel tessuto economico-sociale».

Sul fronte immigrazione, la maggior parte degli stranieri in Sardegna provengono dalla Romania, seguita da Senegal e Marocco, le cui comunità sono in leggero calo, mentre aumentano gli ucraini (+16% dopo l’invasione russa) e i tedeschi (+5%). Solo il 12% della popolazione straniera rientra però nelle fasce d’età più giovani, dato più basso a livello nazionale. Intanto, non mancano le proposte per sviluppare nuovi settori d’impiego. Secondo Ignazio Boi, dell’ufficio di gabinetto dell’assessore al Lavoro, «riqualificare i territori riscoprendo gli antichi mestieri e le competenze artigianali consentirebbe sia di impiegare gli stranieri che di convincere chi parte a restare».

