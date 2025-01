Crollano le nascite, 22 nel 2024 Altea: «Forte preoccupazione» 

La cicogna non vola quasi più su San Gavino Monreale: lo scorso anno i nati sono stati appena 22, più del 30 per cento in meno rispetto ai 33 del 2023 (28 nel 2022) e ben lontani dagli anni ’70 e ’80 quando i nati superavano i 200 in 12 mesi. Il saldo demografico continua a preoccupare e, dopo tanti anni, gli abitanti di San Gavino scendono sotto le 8mila unità: oggi sono 7.980, 72 in meno rispetto ai dati dell’anno precedente quando la popolazione era di 8.052 persone. Un dato dovuto anche all’invecchiamento della popolazione con 102 decessi, benché il numero degli immigrati (166) supera di poco quello degli emigrati (158). Sulla denatalità interviene il sindaco Stefano Altea: «Il dato sulle nuove nascite suscita molta preoccupazione perché segue un trend negativo che si protrae da troppi anni. La nostra amministrazione ha in programma diverse misure per invertire questa tendenza attraverso il miglioramento della qualità della vita nel nostro comune grazie a una rinnovata cura per il decoro urbano e negli edifici pubblici (asili, scuole, palestre e impianti sportivi) e con politiche volte ad aumentare l’offerta abitativa».

Molte speranze sono riposte nella realizzazione del nuovo ospedale: «Siamo certi che con questa nuova opera San Gavino ritornerà a essere un luogo fortemente attrattivo per nuove famiglie e imprese. Per queste ultime è allo studio una modifica del Puc per valutare nuove aree di espansione per le attività commerciali artigianali e per servizi». ( g. pit. )

