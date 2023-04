Crollano intonaci su arredi e computer nell’ufficio di Palazzo Scolopi 

Solo qualche giorno fa Palazzo Campus Colonna era rimasto chiuso per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria. Evidentemente non è l’unico locale dell’amministrazione ad averne bisogno. Ieri mattina dal soffitto del Ced, l’ufficio servizi informativi situato al piano terra di Palazzo degli Scolopi, sono piovuti strati di intonaco, finiti sul pavimento, sui mobili e sui pc. Nessun danno alle persone, fortunatamente. «Il dirigente del settore Lavori pubblici Alberto Soddu è stato prontamente informato dell’accaduto - fa sapere l’assessore al Patrimonio Ivano Cuccu - una squadra di muratori interverrà immediatamente». Il cedimento, con tutta probabilità, è stato causato dalle infiltrazioni per le quali, proprio in questi giorni, sono in corso interventi nei servizi igienici del piano superiore. «Non si è trattato di caduta di calcinacci - va avanti l’esponente dell’esecutivo - È evidente, comunque, che la presenza di umidità renda poco salubre l’ambiente ed è nostro dovere intervenire immediatamente». ( m.g. )

