Crollano i titoli delle case automobilistiche, Tesla guadagna l’1,6% 

I dazi di Trump frenano le case automobilistiche zavorrando le Borse europee, mentre l’incertezza sulla guerra commerciale spinge gli investitori verso beni sicuri come l’oro, che ritocca i massimi storici arrivando ieri a superare i 3.100 dollari l’oncia.

L'annuncio che dal 3 aprile le auto prodotte in Europa saranno gravati da dazi al 25% colpisce in prima battuta i marchi tedeschi che rappresentano per valore (24,8 miliardi di dollari nel 2024) e numero di veicoli (446.566) la fetta maggiore delle importazioni Usa di auto dal Vecchio Continente. Soffrono Porsche (-3,41%) e Mercedes Benz (-2,81%) per le quali l'impatto potenziale potrebbe toccare i 3,4 miliardi di euro. A Francoforte (-0,7%), che segna il peggior risultato anche se come gli altri listini conclude con perdite ridotte, soffrono anche Bmw (-2,54%) e Volkswagen (-1,72%). A Londra (-0,27%) fa peggio Aston Martin Lagonda (-6,6%). Ferrari (+1,82%) inverte la rotta grazie alla conferma degli obiettivi finanziari di quest'anno: ai dazi risponderà alzando i prezzi del 10%. Tartassato il gruppo franco-italiano Stellantis (-4,23%).

Non va meglio a Wall Street, dove precipita General Motors (-9,5% a seduta ancora aperta) e fa un passo indietro Ford (-1,4%). Guadagna invece Tesla (+1,6%).

RIPRODUZIONE RISERVATA