Crollano i residenti, ora è allarme 

Fanno discutere l’intero Consiglio comunale i nuovi dati sulla decrescita demografica della città di Iglesias, presentati mercoledì scorso in aula consiliare attraverso una mozione dal consigliere di maggioranza Ubaldo Scanu (Pd). Nel giro di sette mesi, la città ha perso 392 abitanti, tra chi si è trasferito e chi, invece, è deceduto. Le proiezioni per la fine del 2025 sono ancora più allarmanti: si stima che la popolazione si attesterà a 24.236 abitanti, contro i 24.908 del 2024. La decrescita prevista è di 672 residenti in dodici mesi, pari a un calo del 2,7 per cento, nettamente superiore al ritmo registrato nel biennio 2022–2023 (–0,49% annuo).

Sotto la soglia

I numeri diffusi nella mozione di Scanu fotografano una realtà ormai difficile da ignorare: Iglesias sta attraversando una delle crisi demografiche più profonde della sua storia recente. «Se la tendenza non verrà invertita – avverte il consigliere Scanu – nel 2035 il numero dei residenti potrebbe scendere sotto la soglia simbolica dei 20mila, con pesanti ripercussioni sui servizi, sull’economia e sulla tenuta sociale del territorio».

Attraverso la mozione, il gruppo consiliare ha cercato non solo di individuare le cause della decrescita, ma anche di proporre possibili soluzioni: l'obiettivo dichiarato è puntare alla “resilienza demografica”, ovvero la capacità del territorio di reagire invertendo la tendenza attraverso politiche mirate.

Contromisure

«Le misure che potrebbero essere adottate – prosegue Scanu – sono molte e varie: dal bonus comunale di natalità, fino a 300 euro al mese per i primi due anni del bambino, all’azzeramento delle rette del nido comunale, passando per il voucher baby-sitting e nuovi asili rionali. Per i giovani lavoratori si potrebbero prevedere housing temporanei e coworking gratuiti, mentre si recuperano case sfitte e si creano spazi accessibili a tutti».

Il peso dei fondi (e del Puc)

La Giunta ha ascoltato con attenzione le parole di Scanu. «I dati – ha sottolineato il sindaco Mauro Usai – ci dicono che soffriamo la decrescita meno di altri territori. Ciò è possibile grazie ad azioni strategiche come i fondi ottenuti, ad esempio il Just transition fund. La presenza di nuove imprese nella zona industriale e la propensione della città ad accogliere nuovi abitanti sono elementi concreti che, seppur soggettivi, riassumono alcune azioni strategiche che abbiamo portato avanti nel nostro Documento unico di programmazione».

Tra gli strumenti considerati fondamentali dal sindaco per fermare la decrescita demografica c’è anche il nuovo Piano urbanistico comunale, del quale annuncia: «È stata preliminarmente accettata una visione di Puc che permetterà di distribuire gli insediamenti abitativi e di dare capacità di espansione alla città, proprio sulla base dei numeri che il turismo sta registrando a Iglesias da qualche tempo».

