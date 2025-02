Crollano i residenti, aumentano le villette 

«È necessaria una nuova idea di città e del territorio a partire dal centro storico», scrive l’assessore all’Urbanistica, Ivano Cuccu, nel Piano esecutivo di gestione esercizio 2025/’27. «Nella logica di aggiornamento del Puc – continua - si dovrà prendere atto che Oristano è una città molto estesa e con pochi abitanti, il suo terreno agricolo circostante è una risorsa, probabilmente la più importante che va salvaguardata e valorizzata». Tradotto: il Piano urbanistico va rivisto dal primo all’ultimo articolo, intanto buona parte dei buoi è scappata.

Il punto

«Non possiamo discutere il Puc se prima la Regione non licenzia il Piano di asseto idrologico. La revisione delle norme urbanistiche è urgente, è stato sprecato troppo suolo con le lottizzazioni che hanno allargato in misura esagerata le periferie a scapito del centro», sostiene il capogruppo di Fdi al alazzo degli Scolopi e presidente della commissione urbanistica, Fulvio Deriu.

Per capire, le urbanizzazioni che fanno parte delle lottizzazioni convenzionate realizzate sia dal Comune e che dai privati, una volta collaudate passano al Municipio che si dovrà far carico delle strade, marciapiedi, verde, illuminazione. Imposte a crescere come ovvio.

Il dato

Sono almeno 24 le lottizzazioni che il Comune ha già in carico e altre dovrà ancora accollarsi perché la ruota continua a girare. «Si tratta di lottizzazioni già approvate o in corso di approvazione», precisa Deriu. L’ultima in zona Città Giardino, la “Entu estru holding srl – Esse 5 srl”, che prevede la costruzione di 15 villette singole e di un fabbricato destinato a servizi andrà in Consiglio l’11 febbraio, dopo aver saltato la Commissione per mancanza del numero legale.

In fila

Vicinissima a quella lottizzazione sta per sorgerne un’altra dedicata a impianti sportivi e servizi. A buon punto con le opere di urbanizzazione la lottizzazione “Su Forru de Madeddu” che interessa un’area di 7.231 metri quadrati nella zona ovest della città, nei pressi della sede della Provincia e dell’edificio, mai completato, destinato a sede del Provveditorato agli studi. L’area individuata nel Piano urbanistico comunale come zona di espansione C2 e 3 con un indice di fabbricabilità porta a una capacità insediativa di 522 abitanti.

A Sa Rodia sta nascendo un insediamento abitativo per circa quattrocento persone che vuol dire spostare ancora altre famiglie dall’interno della città e, forse, portare qualche nuovo residente.

Pessima programmazione tanto più, come sottolinea l’assessore, «Oristano è a rischio spopolamento». L’Istat ottobre prevede una città di 30.098 abitanti. Il Puc, nato nel 2010, andava rivisto almeno quattro anni fa, non è mai troppo tardi è solo un modo di dire.

Il centro è abbandonato: il cuore non c’è più, sostituito con artifizio dall’artificiale.

