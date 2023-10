Crollano i prezzi delle case 

Nonostante la crisi economica abbia messo in ginocchio l’economia della città e del territorio l’investimento nel mattone tiene duro e anzi in alcuni casi il mercato va in controtendenza. La casa di proprietà rimane ancora l'obiettivo principale per tantissime persone, giovani e meno giovani e nonostante le buste paghe siano sempre meno e sempre più ridotte, in tanti sono disponibili ancora a fare qualche sacrificio pur di non dover pagare l’affitto o continuare a vivere a casa dei genitori. Alla base di tutto questo c’è certamente il crollo dei prezzi avvenuto oltre un decennio fa e oggi rimangono stabili o in qualche caso, seppur di poco, continuano a scendere.

Crollo dei prezzi

«Se qualche tempo fa il prezzo al metro quadro di una casa di nuova costruzione poteva essere intorno ai 1800 -1900 euro e anche di più, oggi i prezzi, a secondo se la casa sia nuova o vecchia e del dove sia ubicata, vanno più o meno dai 600 ai 1000 euro, con qualche variazione – afferma l’agente immobiliare Valter Desogus – certo, in città è sempre più difficile vedere una gru o una betoniera pronte a costruire un palazzo ma in molti cercano di mettere mano su una casa già esistente e pronta ad essere abitata o da ristrutturare». Ma oggi chi è l’acquirente medio? Stefania Mattesu dell’omonimia agenzia dice che «nonostante la crisi e l’innalzamento dei tassi d’interesse e dei mutui il mercato è in controtendenza, ad acquistare sono principalmente immigrati di rientro e stranieri, in alcuni casi persino americani».

I residenti

Comprano casa anche i residenti, come afferma l’agente Stefano Argiolas: «In particolare le nuove famiglie. I giovani spesso chiedono aiuto a genitori e nonni». Ci son poi le persone che vendono. Per Stefania Mattesu: «in genere chi possiede una seconda abitazione o si deve trasferire o chi, in ogni caso, non regge l’aumento della tassazione». Stefano Argiolas e Valter Desogus aggiungono: «Spesso anche chi eredita una casa e decide di sbarazzarsene». Discorso diverso per quanto riguarda gli affitti, che oggi difficilmente scendono sotto i 450 euro. In questo caso viste le scarse garanzie offerte dal mercato del lavoro sono i proprietari che preferiscono non affittare e nella maggior parti dei casi lasciare le abitazioni chiuse. «Il Comune non aiuta – dice Valter Desogus - sono imposti ancora dei paletti di troppi anni fa che se rivisti darebbero maggior respiro al mercato immobiliare».

RIPRODUZIONE RISERVATA