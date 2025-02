Crollano i prestiti alle imprese sarde 

Nuove risorse cercansi, astenersi istituto di credito. La strategia delle imprese sarde sembra essere cambiata, e non di poco, negli ultimi 14 anni. Affidarsi alle banche per trovare risorse è infatti un’opzione sempre meno gettonata e per rimpinguare i bilanci tanti manager scelgono di far da sé ricorrendo all’autofinanziamento tramite capitali propri o da terzi. Una via che di fatto aggira i flussi di credito tradizionali, ma che al contempo presta il fianco delle realtà produttive più fragili all’attacco di spregiudicati usurai.

I numeri

I dati elaborati dalla Cgia di Mestre sono per certi versi sorprendenti: «Pensavamo che in questi ultimi 15 anni fossero state le banche ad aver chiuso i rubinetti del credito alle aziende italiane, invece pare sia avvenuto l’esatto contrario. Sono gli imprenditori che avrebbero deciso di non rivolgersi più agli istituti di credito, risolvendo lo storico problema della mancanza di liquidità attraverso il ricorso all’autofinanziamento».

I motivi possono essere tanti, sfaccettati e spesso non completamente inquadrabili dalle statistiche. Di certo tra questi c’è la maggiore selettività da parte degli istituti di credito nel trovare clienti “meritevoli” di un prestito negli ultimi anni.

Il tutto, in Sardegna, si è tradotto in una contrazione tra il 2011 e fine 2024 di 5,3 miliardi di euro di prestiti, quasi il 39% in meno rispetto ai 13,7 miliardi erogati nel 2011. «La contrazione del credito alle attività economiche è riconducibile alla combinazione di più fattori», sottolinea ancora la Cgia. «A cui vanno aggiunte le importanti trasformazioni registrate dal sistema bancario e imposte dalla Banca Centrale Europea che, a seguito delle crisi finanziarie avvenute in questi ultimi decenni3, ha introdotto dei parametri molto stringenti nella valutazione del merito e del rischio di credito».

Ossigeno esterno

E così le aziende dell’Isola devono ricorrere a canali di approvvigionamento paralleli. Lo dimostra il saldo dei depositi effettuati nello stesso arco di tempo di 14 anni, nel quale le imprese sarde hanno versato ben oltre il doppio dei fondi del 2011 (+161%) passando da 3 a 7,8 miliardi di euro.

«Tra novembre 2011 e novembre 2024, sul fronte dei depositi il Nordest è la macro area che ha subito l’incremento più importante pari al 178%», specificano i responsabili dell’indagine «La provincia con le imprese che hanno accumulato più depositi è Cremona, dove sono aumentati del 298,3%. Seguono Bolzano con il +281,6, Enna con il +278,9, Salerno con il +270 e Potenza con il 257,7%. L’unica provincia d’Italia che ha visto diminuire i risparmi è stata Siena con il -20,1%».

Pericolo criminalità

Ma le ombre sul fenomeno sono tante: «È verosimile che, per molte micro imprese2, alla contrazione dei prestiti non sia seguita alcuna forma di autofinanziamento, bensì un progressivo deterioramento economico/finanziario che le avrebbe fatte scivolare nell’area grigia dell’insolvenza o, peggio ancora, a rivolgersi al mercato del credito illegale», spiega ancora l’associazione artigiana veneta.

