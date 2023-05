Crollano i muri di stadio e cimitero 

Bombe d’acqua nel nord Sardegna, con numerosi centri urbani finiti sott’acqua a causa dei violenti nubifragi. Paura per i canali a rischio di straripamento e per le strade completamente allagate e impraticabili, dal centro alla periferia.

Come a Bonnanaro . Mezzo paese ieri è stato sommerso dalle acque piovane, la circolazione è andata in tilt e davvero si è temuto il peggio. Moltissime case sono state allagate ed è crollata una porzione di muro del campo sportivo. In campagna le colture e le vigne galleggiavano in un metro d’acqua. Annullata la sagra delle ciliegie in programma venerdì.

La Protezione civile, arrivata anche dai vicini paesi, insieme ai vigili del fuoco e a tanti volontari, ha lavorato per ore con le idrovore per liberare le civili abitazioni dall’acqua. Solo da Uri tre squadre con i fuoristrada carichi di attrezzature sono accorse per dare una mano.

A Thiesi la furia dell’acqua non ha risparmiato nemmeno il cimitero. Il sindaco Gianfranco Soletta conferma: «Un vero disastro, oltre alle case allagate, la piena ha buttato giù un muro del cimitero, ribaltando dei loculi», che si sono rovesciati di lato.

Ma anche i cittadini di Siligo, Bessude e di tutto il Logudoro-Meilogu hanno trascorso ore di apprensione per la pioggia che non accennava a cessare. La piena di un torrente ha invaso strada tra Thiesi e Bessude. Qui a forza dell’acqua ha trascinato via l’asfalto, trasformando la carreggiata in un fiume in piena. I rovesci a carattere di nubifragio hanno dato tregua solo nel tardo pomeriggio, lasciando ingenti danni su un vasto territorio.