Crollano i consumi, vertice coi sindacati a Palazzo Chigi 

Il confronto sul caro prezzi arriva a Palazzo Chigi. I sindacati sono stati convocati dal governo per venerdì: all’ordine del giorno c’è un incontro presieduto dal ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a cui parteciperà anche il Garante per la sorveglianza dei prezzi. Sul tavolo gli interventi per calmierare l'inflazione a tutela dei redditi. Un tema su cui al Mimit già da maggio è stato avviato il confronto con le imprese arrivando poi all'accordo sul trimestre anti-inflazione, che partirà il primo ottobre per offrire a prezzi calmierati o ribassati una serie di prodotti del carrello della spesa. Mentre i consumi frenano ancora. Ora, anche in vista della prossima manovra, il confronto si allarga.

Lo scenario

Intanto il 22 si farà con i sindacati un punto sulla situazione, sulle misure per fronteggiare il caro prezzi e raccogliere osservazioni e input. Sarà un doppio appuntamento: prima con Cgil, Cisl, Uil e Ugl, a seguire con le altre sigle sindacali. Resta aperta la partita sulla proroga ai sostegni alle bollette, che scadono a fine settembre, e sul bonus carburanti. «Positiva» per il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, la convocazione del governo sul contrasto all’inflazione: «Occorre - dice - un nuovo patto sulla politica dei redditi per calmierare prezzi e tariffe, arginare e sanzionare la speculazione, tutelare salari e pensioni, rinnovare i contratti pubblici e privati». Il sindacato chiede che si avvii una cabina di regia a palazzo Chigi.

Le voci

Il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, evidenzia che nell’ultimo anno i lavoratori hanno perso quasi il 10% del loro potere d’acquisto e sostiene la necessità, «per restituire agli italiani quanto perso a causa di inflazione e speculazioni non controllate», di mettere in campo «non misure spot ma interventi strutturali e scelte redistributive precise».

D’altronde l’inflazione (in rallentamento ma pur sempre al 5,4% ad agosto) e il rialzo dei tassi pesano sempre più sui portafogli, frenando i consumi. L’erosione del potere d’acquisto e dei risparmi inizia a incidere sulla spesa delle famiglie che, se non ci saranno inversioni di tendenza, dovrebbe diminuire nel secondo semestre di 3,7 miliardi rispetto ai primi sei mesi dell'anno: è l’allarme che arriva dalle previsioni elaborate dal Centro Europa ricerche per Confesercenti.

