Crollano gli sbarchi di migranti 

Crollano gli arrivi di migranti, ma l’Italia è ora alle prese con una rotta che, visti i numeri, preoccupa le autorità. Sono 35.725 le persone giunte finora in Italia dall'inizio del 2024 a fronte delle 94.009 dello stesso periodo di riferimento nel 2023: una flessione del 62% che però non rasserena del tutto, alla luce della crisi politica e dei disordini in Bangladesh scoppiati da alcune settimane. Il numero dei cittadini bengalesi è infatti già balzato in cima alla lista delle nazionalità dei migranti che hanno lasciato la propria casa per raggiungere l'Italia quest'anno: sono finora 7.615, seguiti da siriani (5.725) e tunisini (4.747).

Con questi numeri, e lo sguardo attento al Paese che stenta ad uscire dalla situazione di caos, gli occhi sono puntati sulla rotta che porta ai voli dal Bangladesh all'Egitto, dove seguono i viaggi della disperazione nel Mediterraneo gestiti dai trafficanti di vite. Non è escluso che, visto il momento storico che vive lo Stato asiatico, il fenomeno sia finito sul tavolo dell'incontro del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica svoltosi prima dell'ultimo Cdm di mercoledì scorso, a cui partecipano diversi ministri e i vertici dei servizi segreti.

Bocche cucite al momento però sulle ipotesi di un accordo tra Italia ed Egitto per scongiurare un significativo aumento dei flussi da quella rotta, così come accaduto l'anno scorso per la crisi in Tunisia. Resta monitorata la situazione sugli arrivi di nuovi profughi attraverso la Siria a seguito dell'escalation di tensioni in Medio Oriente, che al momento comunque non desta particolari preoccupazioni.

I lavori per la costruzione del centro per i migranti in Albania, frutto dell'accordo tra Roma e Tirana, intanto proseguono: dopo l'ultimo slittamento dell'apertura, sembra probabile che la struttura possa essere attiva entro la fine del mese. Il rinvio - aveva spiegato l'ambasciatore italiano Fabrizio Bucci - è legato a «fattori non preventivabili: prima di tutto abbiamo trovato un terreno friabile sul quale non potevamo costruire, e siamo stati costretti ad inserire 7mila pali di cemento armato, da quasi un metro di diametro, fino a 13 metri di profondità». A parlare di «una questione di settimane» è stato lo stesso ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

