Crolla una vecchia casa, chiusa parte del corso 

Traffico rivoluzionato a Dolianova a causa del crollo di un edificio storico all’incrocio tra vorso Repubblica e via dei Pisani che ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco arrivati da Cagliari.

Per evitare rischi alla circolazione stradale è stato chiuso al traffico un tratto di vorso Repubblica (dall’incrocio di via dei Pisani verso Donori) sino alla fine dei lavori di messa in sicurezza che richiederanno alcuni giorni.

Modifiche anche al percorso dei mezzi di linea dell’Arst con la soppressione delle fermate di piazza Mercato, La Madonnina e corso Repubblica. Invariata invece la fermata di fronte al supermercato. I pullman sino alla fine dei lavori di ripristino della circolazione stradale non potranno attraversare via dei Pisani. Il nuovo percorso per i mezzi in arrivo da Donori prevede una deviazione verso la piscina per poi attraversare via Alagon e via Santa Maria fino a piazza Brigata Sassari. (c. z.)

