Crolla una seggiovia sui Pirenei: dieci persone in ospedale 

Madrid. Paura ad Astún, sui Pirenei spagnoli, a causa del crollo di una seggiovia dell’impianto sciistico locale: è stato un guasto a provocare il cedimento di un cavo e la caduta di diversi sedili. Molti degli sciatori presenti in quel momento se la sono vista brutta, anche se quasi tutti sono stati risparmiati da conseguenze tragiche. Per dieci persone, tuttavia, è stato necessario il trasporto in ospedali dell’Aragona, la regione in cui è avvenuto l’incidente: due in condizioni gravi e due con necessità «di soccorso rapido». Altre 20 sono state assistite sul posto.

Sulla dinamica dell’incidente, una prima versione è arrivata dal direttore generale dei servizi d’emergenza locali, Miguel Ángel Clavero. «A quanto risulta, c’è stato un problema a una delle carrucole di ritorno della seggiovia. Questo ha fatto sì che la fune perdesse tensione e che alcuni sedili cadessero, mentre altri sono rimasti bloccati in sospeso, tra i pilastri», ha spiegato in tv. Da parte sua, nel commento a un video delle prime fasi successive all’incidente, la Guardia Civil ha spiegato che in quel punto la seggiovia ha un’altezza che raggiunge «i 15 metri». «All’improvviso abbiamo sentito un rumore. Abbiamo cominciato a ondeggiare su e giù, come per cinque volte», ha raccontato a Rtve una delle sciatrici che la stava usando in quel momento e che ha accusato contusioni alla schiena. Per soccorrere le persone coinvolte, sono intervenuti diversi servizi d’emergenza: dal personale della Croce Rossa ai volontari della Protezione Civile, passando per i vigili del fuoco, con svariati mezzi mobilitati, compresi cinque elicotteri e svariate ambulanze.

