Crolla una piccola impalcatura, paura per due muratori 

Momenti di paura, ieri mattina, a Portoscuso per un incidente sul lavoro che per fortuna non ha poi avuto gravi conseguenze. Due muratori, impegnati nei lavori di ristrutturazione all’interno di un’abitazione di via Risorgimento, sono caduti da un impalcatura, da un’altezza di circa un metro e mezzo. Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 e la pattuglia della polizia locale perchè uno dei due muratori, per il forte dolore alla caviglia, ha perso i sensi. Era stato richiesto anche l’elisoccorso ma poi l’intervento dell’elicottero non è stato più necessario. Il lavoratore è stato, infatti, portato all’ospedale Sirai di Carbonia con l’ambulanza del 118 per tutti gli accertamenti sanitari. (a.pa.)

