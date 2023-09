Crolla una parte di controsoffitto 

Una parte dei controsoffitti del padiglione “E” della Cittadella della Salute ha ceduto lo scorso fine-settimana, quando per fortuna l’ambulatorio era vuoto. A darne notizia è Gisella Trincas, responsabile dell’Asarp, l’associazione che si occupa di persone con problemi psichiatrici e delle loro famiglie che sino al 30 giugno scorso aveva sede in quei locali.

«Abbiamo appreso del crollo del soffitto di una parte del padiglione E», scrive Trincas in una nota inviata all’attenzione del Direttore Generale dell’Asl, Marcello Tidore, e poi rimbalzata sui social, «Nell'esprimere dispiacere per quanto accaduto – prosegue – ci domandiamo quali verifiche sono state effettuate, nel corso degli anni, sulla tenuta del tetto e dei controsoffitti di tutta l'area del padiglione». Nel diffondere su Facebook la nota alla Direzione Generale l’Asarp ha anche mostrato una foto del cedimento. «Ci domandiamo se la ASL8 non ritenga di dover procedere, con ogni urgenza, al ripristino della sede di viale Bonaria», ha proseguito Trincas, «che aveva subìto lo stesso danno (il crollo di una parte del soffitto) per consentire a operatori e utenti del servizio di avere una sede con spazi adeguati allo svolgimento dell'attività terapeutica-riabilitativa, come da noi già richiesto». La sicurezza degli spazi – rimarca l’associazione – consente la sicurezza degli operatori, dei volontari e dei familiari dei pazienti «oltre ad adeguati percorsi di cura rispettosi dei diritti fondamentali della persona e orientati alla ripresa».

A confermare la notizia è stato anche Roberto Massazza, direttore sanitario. «C’è stato il cedimento di una piccola porzione dei controsoffitti a causa di un’infiltrazione», ha chiarito il dirigente, «l’episodio è avvenuto quando gli ambulatori erano deserti e nessuno è stato coinvolto. Quando è arrivata la segnalazione, nel giro di qualche, ora sono intervenuti gli operai dell’ufficio tecnico e tutto è stato sistemato». L’incidente si è dunque chiuso senza che nessuno si facesse male, ma resta la polemica sollevata dall’Asarp e della sua responsabile che sollecita un monitoraggio dei controsoffitti così da evitare ulteriore sorprese.

