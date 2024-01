Crolla una palazzina: tre persone in salvo  

Roma. Un boato, l'esplosione e poi la palazzina di due piani che crolla in pochi istanti: è accaduto ieri mattina intorno alle 8 nel centro storico del piccolo comune di Canale Monterano, in provincia di Roma. Subito si è mossa la macchina dei soccorsi. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri della compagnia di Bracciano, i sanitari del 118 e la protezione civile.

Tre le persone estratte vive dalle macerie dell'edificio dove abitavano una famiglia e un uomo di 40 anni. Le ambulanze del 118 hanno portato i tre feriti in ospedale. Il più grave sarebbe l'uomo che viveva in un appartamento al piano inferiore. Il ragazzo, invece, in quel momento era da solo in casa perché i genitori erano fuori. Ferita lievemente anche una donna che si trovava in un edificio vicino. Pompieri e carabinieri hanno lavorato a lungo per escludere che fossero coinvolte altre persone e per stabilire le cause dell'esplosione.

Al momento l'ipotesi più accreditata sembra essere quella della fuga di gas ma sono ancora in corso indagini per stabilire il punto esatto e la causa dell'esplosione. Nella zona si avvertiva stamattina un forte odore di metano. Dall'Italgas hanno fatto sapere che l'abitazione non sarebbe allacciata alla rete cittadina di distribuzione del gas gestita dalla società.

