Crolla una casa, anziano in salvo 

Una parte della facciata e del tetto si è sgretolata su se stessa. Intorno le transenne e i nastri bianco-rossi dei vigili del fuoco raccontano di una tragedia sfiorata in via Dante a Terralba: nella notte fra mercoledì e giovedì è crollata un’ala di una vecchia abitazione in mattoni crudi. Nella stanza da letto, risparmiata dal cedimento strutturale, dormiva un pensionato di 67 anni rimasto miracolosamente illeso. Lo stabile è stato dichiarato inagibile e l’anziano al momento è rimasto senza un tetto, il Comune è già al lavoro per trovargli una sistemazione.

L’allarme

I residenti nella zona di via Dante sono stati risvegliati da un boato. Un rumore sordo risuonato intorno alle 4 di giovedì mattina: una parte della antica casa in mattoni crudi era venuta giù, presumibilmente sotto il peso delle piogge delle ultime settimane. Il pensiero di tutti è andato al 67enne che vive da solo in quell’edificio e che fortunatamente dormiva in una stanza che si trova nella parte opposta a quella crollata. Immediatamente è stato lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Oristano che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le verifiche per accertare le condizioni generali di quel che resta dell’edificio. L’area è stata delimitata, sono intervenuti anche i tecnici del Comune e poco dopo lo stabile è stato dichiarato inagibile.

Le verifiche

In via Dante anche il sindaco Sandro Pili che si è subito precipitato per accertarsi di quanto accaduto. «Il nostro concittadino non ha riportato alcuna conseguenza – ha commentato – è stata davvero una fortuna che dormisse nell’ala dell’abitazione che ha resistito al crollo». Dai primi riscontri è emerso che il maltempo dell’ultimo mese ha peggiorato le condizioni, forse già piuttosto precarie, dell’edificio in mattoni crudi. «Purtroppo le piogge continue hanno aggravato la situazione – aggiunge il sindaco –capita spesso che queste case in “ladiri” alla fine cedano». L’amministrazione comunale si è subito messa al lavoro per cercare una soluzione al 67enne. «Siamo in contatto anche con i familiari, gli troveremo una sistemazione anche provvisoria» assicura.

I rischi

Sull’ennesimo crollo in provincia, dopo quello di domenica scorsa a Bosa, interviene anche l’associazione Ex esposti amianto. Il presidente Giampaolo Lilliu ha inviato una lettera al sindaco di Terralba, alla direzione generale della Asl e al comando dei vigili del fuoco Oristano in cui chiede «un intervento immediato per verificare l’eventuale presenza di manufatti in cemento amianto dopo il crollo di ieri». Nel caso ci fossero elementi in eternit nell’area di via Dante, il presidente Lilliu chiede «interventi di rimozione e bonifica urgenti e la sistemazione di appositi cartelli di pericolo per l’esposizione all’amianto».

