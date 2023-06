Crolla un tetto, strada chiusa  

Uno schianto nella notte: viene giù il soffitto in un appartamento per fortuna disabitato, e in vendita, in via Santa Croce, cuore della zona fluviale del centro storico. Strada zeppa di circoli e sedi di associazioni e benché il centro di Bosa fosse ancora animato non si è verificato alcun incidente, fortunatamente.

Il crollo

Il cedimento ha determinato quello di un muro perimetrale e diverse pietre e calcinacci sono caduti per strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bosa, la Polizia municipale e due squadre dei vigili del fuoco. L'area sottostante è stata transennata, in attesa di interventi di messa in sicurezza. È il male di questa antica città che ha bisogno urgente di interventi per case vecchie e molte in vendita.

L’allarme

Se si parte dal Castello e si scende verso il fiume, si contano 64 cartelli “vendesi” ma nella maggior parte si riferiscono a case vetuste. In molte da anni non vengono compiuti interventi, nonostante il Comune abbia emesso nel tempo ordinanze che imporrebbero il contrario.

Solo per un fortuito caso in via Santa Croce non si è verificato il dramma come invece accadde anni fa in un'abitazione nel corso Vittorio Emanuele, dove il cedimento di un pavimento all'ultimo piano di un palazzo antico costò la vita di un uomo che era salito per dare la caccia ai colombi.

Una situazione di allarme che interessa i privati ma anche il pubblico. Nella stessa via dove s'è verificato il crollo, la chiesa di Santa Croce evidenzia l'urgenza di lavori che le impediscano di subire la medesima sorte. Soffitti marci per l'umidità, affreschi dissolti, crepe sempre più evidenti.



