Crolla un tetto in una villetta: paura in centro 

Paura ieri pomeriggio a Cannigione (Arzachena) per il crollo del tetto di una villetta. L’allarme è scattato alle 16,30. Una intera porzione del tetto della casa, in via Marco Polo, è crollata. Nella stanza, al momento del cedimento, non c’era nessuno. Ma nella villetta erano presenti due persone, una coppia, uscite subito dall’immobile. Per loro nessuna conseguenza, a parte lo spavento. È stato messo in sicurezza l’edificio, saranno effettuate verifiche sulla agibilità e sulle cause del crollo.

Ed è stato un fine settimana di super lavoro per i Vigili del fuoco in Gallura, non c’è stato solo l’episodio di Arzachena. Nell’arco di poche ore il personale dei presidi Tempio e La Maddalena è stato chiamato a tre interventi. Primo allarme alle 20 di sabato per una situazione estremamente pericolosa a Luras. All’interno di una abitazione abbandonata è scoppiato un incendio. Fortunatamente nessuno era dentro l’edificio. Alle due di ieri i Vigili del fuoco sono stati chiamati ad un altro intervento sulla Tempio-Luras. Un auto è finita fuori strada, la persona al volante è stata soccorsa da Vigili del Fuoco, Carabinieri e 118. Alle 3, sempre di ieri, terza chiamata, questa volta per il personale di La Maddalena. Un’auto ha finito la sua corsa in una cunetta, lungo la strada di Forte Arbuticci (Caprera). Una persona è stata estratta dalle lamiere e trasferita in ospedale.

