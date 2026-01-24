Crolla un pino, tragedia sfiorata 

La grande preoccupazione per i tanti vecchi alberi sparsi per la città di Carbonia, venerdì notte si è tradotta in una tragedia sfiorata: un gigantesco pino è crollato in via Costituente sopra una Lancia Ypsilon parcheggiata su un marciapiede e nel cortile di un’abitazione.

La paura

«Ha danneggiato la recinzione del nostro terreno – racconta dice Gianluca Ena – oltre ad averci distrutto l’impianto solare termico presente nel giardino. Ora temiamo che cadere anche gli altri vicini: sono pericolanti, hanno fatto il loro corso vitale e non ci sono le condizioni di sicurezza per tenerli in piedi. Circa venti anni fa – continua -nel giro di un mese altri due erano caduti all’interno del mio terreno, spero che si intervenga prima che succeda qualche disastro». Come sarebbe potuto accadere venerdì se la grossa pianta fosse caduta su una vettura che ha effettuato la manovra per uscire dal parcheggio circa 30 minuti prima. Non è stata risparmiata, invece, la vettura del figlio di Antonello Delogu che risiede nella palazzina antistante: «Purtroppo i danni sono ingenti, ci auguriamo che al più presto venga liberato l’accesso alla mia abitazione e l’area sia messa in sicurezza». Dopo il crollo immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Iglesias e poi di Carbonia. Sul posto anche la protezione civile Athena, gli agenti della polizia locale e l’amministrazione comunale. Già a tarda notte è stata emessa un ordinanza di chiusura al traffico di via Costituente tra piazza Repubblica e via Balilla e, da ieri mattina, gli operai sono all’opera per cercare di alleggerire altre quattro grosse piante tra cui una che verrà abbattuta. Così ha indicato l’agro-tecnico della Provincia che ha effettuato un sopralluogo con i tecnici del Comune e di Area, proprietaria del terreno e dell’impresa incaricata di fare i lavori. Gli operai hanno iniziato ad alleggerire anche un pino che si trova a ridosso della veranda della pizzeria K2 che in caso di caduta potrebbe creare gravi danni alla struttura. Un parere tecnico ha scongiurato la chiusura della pizzeria ma resta attiva l’ordinanza di chiusura al traffico veicolare mentre quello pedonale sarà limitato.

Nei rioni

Non e l’unica situazione situazione di pericolo in città. A rischio anche gli altri pini sempre di via Costituente, dove qualche anno fa si sfiorò la tragedia, con un pino caduto al centro della carreggiata mentre, fortunatamente, non transitava nessuno. Altre piante che destano preoccupazione sono uno dei pino di piazza San Ponziano e un’altra pianta in viale Arsia in prossimità della biblioteca. A rischio anche diversi pini al cimitero e quello presente in via Liguria nel piazzale Auser: «Recentemente sono venuti anche i vigili del fuoco - afferma Andrea Piras - hanno fatto la segnalazione ma ad ora ancora nessun intervento». Altra pianta a rischio (sempre un pino) in via Balilla: è appoggiata alla recinzione dell’area verde del centro anziani.

