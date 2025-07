Crolla un pino, bloccato il rione di via Angioy 

Momenti di panico ieri in via Giovanni Maria Angioy. Poco dopo le 13, in prossimità del campo sportivo Santa Barbara e delle abitazioni, è crollato un gigantesco pino che è andato a schiantarsi a pochi metri dalle case. Nella caduta l’albero ha ostruito l’unica via di accesso ai palazzi imprigionando gli abitanti del rione che non potevano più uscire con le macchine dai parcheggi. La conta dei danni poteva essere però ben peggiore. Nel luogo dell’incidente, infatti, spesso sono parcheggiate autovetture che solo per fortuna ieri non c’erano al momento della caduta dell’albero. Solo il caso ha voluto che al momento non stesse passando nessuno, compresi i diversi bambini lì residenti. Sul luogo è intervenuta immediatamente, inviata dal Comune, la società “Sulcis Tecnologie Ambientali” che ha provveduto a liberare celermente l’accesso alle abitazioni. Per gli abitanti del quartiere però la caduta dell’albero, che è stato piantato insieme a tutti gli altri circa 48 anni fa, non è stata pura fatalità. Giuseppe Marteddu, spaventatissimo all’udire del botto, non ha dubbi: «Siamo prigionieri delle incurie. Ci sono altri alberi secchi e pronti a cadere. Non vorrei che si aspettasse il morto prima di intervenire a sistemare la zona come si deve». Rita Sanna, che abita al primo piano del palazzo davanti all’albero caduto, è infuriata: «Sarebbe bastato niente perché i rami del pino entrassero dentro casa mia. Mesi fa ho avvisato l’amministrazione comunale presentandogli le diverse problematiche ma ad oggi non è intervenuto nessuno. La situazione non è più sopportabile».

