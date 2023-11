Crolla un palo della luce: tragedia sfiorata in via Foscolo 

Un palo della luce è caduto all’improvviso in mezzo a via Foscolo. A San Gavino questa volta si è davvero rischiata la tragedia. Il palo ha invaso la strada che porta alla scuola media e alla primaria e solo per caso non ha causato feriti e danni alle auto tra l’incredulità dei passanti che hanno subito avvisato gli agenti della polizia municipale.

L’incidente non sorprende perché negli ultimi anni il problema dei pali della luce che sono fatiscenti e rischiano di cadere in mezzo alla strada su auto e pedoni è stato sollevato più volte. Ora l’amministrazione comunale deve fronteggiare una situazione di emergenza e diventa sempre più urgente la sostituzione o il ripristino dei pali deteriorati. Nelle vicinanze di via Foscolo si sono verificate altri crolli, in particolare nelle vie Verga e Dante, ma anche in via Petrarca i pali sono in pessime condizioni: uno di questi è corroso alla base e potrebbe cadere da un momento all’altro.

Questa situazione di degrado è stata denunciata a più riprese dal consigliere Stefano Altea: «Da anni registriamo segnalazioni sui pali pericolanti. Anche questa volta si è evitata una tragedia solo grazie alla fortuna. È urgente una verifica puntuale sullo stato di sicurezza dei pali esistenti per evitare che in futuro si possano verificare delle cadute».

RIPRODUZIONE RISERVATA