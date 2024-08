Crolla un palazzo, strage sfiorata:  «Nessun ferito, un colpo di fortuna» 

Brindisi. «Poteva essere una strage», è la frase che si ripete nella piccola comunità di Latiano, nel Brindisino, dove qualche minuto prima delle 4 di ieri è crollato un grande edificio di due piani in cui ha sede un negozio di detersivi e prodotti per animali. Il cedimento strutturale è stato ripreso da diverse telecamere e il rumore ha fatto scendere in strada decine di persone. Nei primi momenti si è temuto che sotto le macerie ci potesse essere qualcuno ma poi le ricerche, con l'aiuto dei cani molecolari, hanno escluso vittime.

Nessuno è rimasto ferito. Fortunatamente il crollo è avvenuto in piena notte: il negozio “LiQuiDo” era chiuso e per strada non c'era nessuno.

In pochi minuti sono giunti i vigili del fuoco. Anche il sindaco Mino Maiorano ha raggiunto all'alba via Francavilla, dove sorgeva l'immobile: tutti increduli davanti all'enorme cumulo di macerie. Ben diverso, è opinione diffusa, sarebbe stato se il crollo fosse avvenuto di giorno, all'interno del negozio che si trova in una strada molto trafficata. Nelle palazzine vicine si eseguono verifiche per di escludere ogni pericolo. «Nel dramma, siamo stati fortunati», commenta il primo cittadino.

La Procura di Brindisi ha sequestrato l'area. Le indagini sono affidate ai carabinieri e ai vigili del fuoco, che dovranno accertare le cause di quanto è accaduto. L'immobile è stato realizzato alcuni decenni fa e negli ultimi anni era stato oggetto di ristrutturazione.

