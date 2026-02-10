Crolla un muro nel borgo medioevale 

Pioggia continua e forti raffiche di vento che non danno tregua dall’inizio dell’anno continuano a provocare danni e non solo all’agricoltura. Tanti anche i danni agli immobili più vecchi, quelli che in tutto questo tempo hanno assorbito così tanta acqua che la stabilità è stata compromessa: l’ultimo danni è stato registrato in un vecchio caseggiato all’ingresso del vecchio borgo medioevale di Tratalias.

Si tratta di un vecchio edificio che prima dell’abbandono del borgo ospitava la ex macelleria e latteria del paese su cui il Comune aveva già avviato un progetto di recupero.

«Purtroppo le continue piogge abbinate al vento hanno indebolito la struttura provocando il crollo di una grossa parte dello stabile. - spiega Emanuele Pes sindaco del paese – Come Comune abbiamo fatto la domanda di stato di calamità naturale, speriamo di rientrarci, nel frattempo stiamo aspettando il via libera dalla soprintendenza per procedere alla demolizione dello stabile. Nel frattempo- prosegue il primo cittadino - ho emesso un ordinanza di chiusura del tratto di strada predisponendo un percorso alternativo». Lo stabile, secondo l’idea dell’amministrazione, potrebbe essere ricostruito per realizzare locali destinati all’archivio locale.

