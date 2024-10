Crolla un muro e lo schiaccia mentre ristruttura la casa: muore allevatore 28enne 

INVIATO

Senorbì. Doveva essere il luogo in cui Lorenzo Salis avrebbe vissuto il suo sogno d’amore con la futura moglie Gloria Pireddu e i due piccoli figli. Quella casa di via Umbria è stata, invece, il luogo in cui il ventottenne allevatore di Senorbì è andato incontro al suo destino. Mentre era impegnato a effettuare alcuni lavori dì ristrutturazione insieme al padre Marco, il giovane è stato travolto da un muro o una colonna, un “agglomerato cementizio” (questa la definizione usata dai vigili del fuoco) che non gli ha lasciato scampo. Inutili i tentativi di rianimarlo, l’arrivo dell’elisoccorso: il giovane allevatore, probabilmente, è morto sul colpo.

La tragedia

Finalmente, dopo tanti tentativi, la madre del giovane, proprietaria di quella casa, era riuscita a liberarsi degli inquilini. Salis si sarebbe trasferito lì insieme alla sua famiglia. Ma c’erano da effettuare alcuni lavori di ristrutturazione. Nessun problema visto che il padre Marco, prima di dedicarsi all’allevamento, aveva lavorato nell’edilizia. Così, per tutta la mattina, i due hanno lavorato insieme. Verso mezzogiorno la tragedia: un boato sordo, percepito forse solo da chi stava lavorando da Sinergy, negozio di via Carlo Sanna che però ha il cortile proprio su via Umbria. I commercianti della rivendita di elettrodomestici hanno intuito che era accaduto qualcosa di grave; nel frattempo, in tanti sono usciti dal Centro per l’impiego e dal bar Piccadilly. Davanti agli occhi dei primi soccorritori una scena straziante: mentre il padre cercava di soccorrere il figlio, la compagna, con un bimbo in braccio, chiedeva aiuto.

I soccorsi

Immediatamente sono partite le chiamate dei testimoni al 118: sul posto sono alcune ambulanze mentre, nel frattempo, è stato allertato l’elisoccorso. Ma per Salis non c’era più nulla da fare. A raggiungere il luogo della tragedia anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Vista la dinamica, inizialmente, si è pensato anche a un incidente sul lavoro: sono arrivati anche gli ispettori dello Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro) della Azienda socio sanitaria, chiamati a verificare se in quell’abitazione stesse lavorando un’impresa edile (si sarebbe, quindi trattato, di morte sul lavoro) o se, invece, a eseguire gli interventi erano gli stessi proprietari dell’abitazione.

La disperazione

Visto che, purtroppo, non c’era più nulla da fare le ambulanze sono andate via, seguite, qualche minuto più tardi, dai vigili del fuoco. Nel frattempo, il corpo di Salis è stato portato nell’agenzia funebre a pochi metri da quella casa. A presidiare via Umbria solo i carabinieri e i parenti che, saputa la notizia, sono corsi a portare conforto ai genitori e alla moglie. Una disperazione impossibile da lenire. «Stamattina era vivo e ora lo devo vedere in una bara», ha sussurrato, in sardo, la madre che cercava di restare lucida mentre andava a espletare gli adempimenti burocratici. Inconsolabile la compagna di vita, Gloria: adorava quel gigante buono, tanto legato alla sua famiglia da essersi fatto tatuare sul braccio i nomi dei due figli. E da aver deciso di ufficializzare la loro unione sposandosi. «No, non ho bisogno di niente», rispondeva a chi cercava di portarle un po’ di conforto, «voglio solo stare con lui». Un destino crudele la costringerà a dare questo pomeriggio alle 16 l’ultimo saluto all’amato Lorenzo.

RIPRODUZIONE RISERVATA