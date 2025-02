Crolla un muro di cinta dell’impianto sportivo Fra Locci 

Chi abita vicino al campo sportivo Fra Locci ha sentito un rumore sordo, quasi un boato. Ieri mattina, una signora affacciata sul suo balconcino ha assistito al crollo di una parte del muraglione di cinta dell’impianto di via Antonio Scorcu. In pochi istanti, complici le piogge dei giorni scorsi, un tratto di venti metri lineari, lato ferrovia in direzione piazza Fra Locci, si è sgretolato con il cumulo di massi che ha invaso la ferrovia dove, durante la stagione turistica, transita il Trenino Verde. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tortolì che poi hanno chiesto supporto alle squadre cinofile del comando di Nuoro per verificare l’eventuale presenza di persone sotto le macerie. A Tortolì è arrivato il personale del 115 dal distaccamento di Lanusei con i cani molecolari: controlli negativi. All’impianto sportivo sopralluogo anche degli amministratori comunali, il sindaco Marcello Ladu e l’assessore ai Lavori pubblici Vincenzo Nieddu, e del personale tecnico. «Ci siamo subito messi a disposizione con i nostri mezzi. A causare il crollo le intense piogge dei giorni precedenti», ha spiegato l’assessore competente. Il crollo si è verificato oltre la recinzione del campo da gioco e perciò non sussistono motivi per dichiarare inagibile l’impianto. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA