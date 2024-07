Crolla un muro dell’ex Ceramica 

Il crollo è stato improvviso e fortunatamente è avvenuto nel cuore della notte quando via Ghilarza è ancora poco trafficata. Un tratto del vecchio muro di cinta della ex Ceramica ieri è crollato finendo su marciapiedi e strada, a poche decine di metri dall’ingresso del Centro intermodale. L’allarme è scattato nella notte fra giovedì e venerdì quando alcuni automobilisti hanno visto pezzi di intonaco e mattoni finiti sulla strada. Immediatamente è scattata la segnalazione alla sala operativa dei vigili del fuoco che hanno transennato il tratto del muro crollato e messo in sicurezza la via Ghilarza. L’ex Ceramica ospita decine di attività artigianali a ridosso della stazione ferroviaria di piazza Ungheria, ora sarà necessario intervenire con urgenza per sistemare l’area.

RIPRODUZIONE RISERVATA