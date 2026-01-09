Crolla un muro all’anfiteatro dimenticato 

Con la serranda è crollata anche una porzione di muro. Il cumulo di macerie lungo il perimetro dell’anfiteatro di Su Tauli è la fotografia del degrado di un’opera che non è mai decollata secondo le ambizioni originarie. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi e l’area interessata dal crollo è stata messa in sicurezza. «Ma l’ufficio tecnico - spiega Renato Pilia, assessore alla Programmazione - farà ulteriori approfondimenti. Tuttavia non c’è nessun pericolo di sorta, anche perché il crollo è circoscritto all’interno del perimetro».

Tempo addietro, la struttura era stata affidata in concessione a un’associazione culturale che però, poco dopo, l’aveva restituita al Comune. In sostanza, averla rilevata non era stato un grande affare. «La struttura - aggiunge l’esponente dell’amministrazione Burchi - non è più a norma per ospitare attività per le quali era stata originariamente costruita. Sono in corso diversi ragionamenti per la sua riqualificazione e abbiamo affrontato la questione anche in Consiglio». L’anfiteatro insiste in un ambito urbanistico in cui si sviluppano alloggi di edilizia popolare. «Una della ipotesi - conclude l’assessore avvocato - è proprio quella di demolirlo e realizzare nuovi alloggi di edilizia popolare, ampliando dunque il quartiere. Ma, al momento, è solo un’ipotesi». (ro. se.)

