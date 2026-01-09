VaiOnline
Lanusei.
10 gennaio 2026 alle 00:09

Crolla un muro all’anfiteatro dimenticato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Con la serranda è crollata anche una porzione di muro. Il cumulo di macerie lungo il perimetro dell’anfiteatro di Su Tauli è la fotografia del degrado di un’opera che non è mai decollata secondo le ambizioni originarie. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi e l’area interessata dal crollo è stata messa in sicurezza. «Ma l’ufficio tecnico - spiega Renato Pilia, assessore alla Programmazione - farà ulteriori approfondimenti. Tuttavia non c’è nessun pericolo di sorta, anche perché il crollo è circoscritto all’interno del perimetro».

Tempo addietro, la struttura era stata affidata in concessione a un’associazione culturale che però, poco dopo, l’aveva restituita al Comune. In sostanza, averla rilevata non era stato un grande affare. «La struttura - aggiunge l’esponente dell’amministrazione Burchi - non è più a norma per ospitare attività per le quali era stata originariamente costruita. Sono in corso diversi ragionamenti per la sua riqualificazione e abbiamo affrontato la questione anche in Consiglio». L’anfiteatro insiste in un ambito urbanistico in cui si sviluppano alloggi di edilizia popolare. «Una della ipotesi - conclude l’assessore avvocato - è proprio quella di demolirlo e realizzare nuovi alloggi di edilizia popolare, ampliando dunque il quartiere. Ma, al momento, è solo un’ipotesi». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Orecchioni (Aou Cagliari): «Situazione catastrofica che si aggrava ogni giorno». Massazza (Asl 8): «Sistema in default»

Pronto soccorso e medici di base, la sanità è in tilt

Al Policlinico e al Santissima Trinità decine di pazienti in attesa di ricovero  
Cristina Cossu
Allevamento

Dermatite bovina sconfitta, ora si riparte

Stop alle restrizioni. Le associazioni: «Riconquistiamo il mercato, la Francia è ko» 
Riccardo Spignesi
Il caso

Il paese dei centenari non riesce più a trattenere i giovani

A Teulada non si arresta l’emorragia di residenti nella fascia 0-44 anni 
Luigi Almiento
La guida

Neve, piccoli consigli per una gita sui monti

Parcheggi, ristoranti e hotel: Fonni e Desulo attendono i turisti per un weekend da tutto esaurito 
Simone Loi
Venezia

Barman ucciso, la pista del video hot

Cinque giorni prima di sparargli il vigile gli scrisse: «Ti darò la caccia» 
Italian Prime Minister Giorgia Meloni attends the end-of-year press conference in Rome, Italy, 09 January 2026. ANSA/ETTORE FERRARI
Italian Prime Minister Giorgia Meloni attends the end-of-year press conference in Rome, Italy, 09 January 2026. ANSA/ETTORE FERRARI
La conferenza stampa

Meloni: «Spesso dalle toghe problemi sulla sicurezza»

La premier a tutto campo: con Mattarella non sono sempre d’accordo ma i rapporti restano ottimi 
Crans-Montana

Fermato il titolare del bar della strage

La moglie in lacrime: «Chiedo scusa» Mattarella a Martigny omaggia le vittime 