Un grosso ramo è crollato sulla via Sassari nel tardo pomeriggio di ieri. Ed è stato un puro caso che nella caduta nessuno sia rimasto ferito, visto che la strada in questione è una delle più trafficate in centro città con tanti negozi e pasticcerie. Le fronde hanno sepolto una macchina e una moto parcheggiate al lato della carreggiata chiusa al traffico per dare modo agli operai del Comune di liberare l’arteria dall’ostacolo.(c.fi.)

