Crolla un grosso pino, paura nel parco di San Gemiliano 

Paura nella notte di venerdì quando un albero è caduto nella pineta di san Gemiliano a Sestu. Il fatto è avvenuto verso mezzanotte, quando c’erano ancora un buon numero di persone. «Abbiamo sentito prima un gran rumore, uno scoppiettio, poi ci siamo affacciati e abbiamo visto l’albero cadere», racconta Elisa Manunza, che gestisce un chiosco. «Per fortuna non c’erano bambini, fino a pochi attimi prima stavano giocando proprio lì».

In quel momento c’erano una quindicina di persone, ma sono tanti i sestesi e non che si recano a tutte le ore qui per fare un picnic, per prendere un po’ di fresco. «Nella stessa giornata di sabato abbiamo provveduto a mettere in sicurezza l’albero», spiega l’assessore Emanuele Meloni. La pineta di San Gemiliano è caratterizzata dalla presenza di tanti pini, molti piantati anche decine di anni fa. Non sono ancora state stabilite le cause della caduta dell’albero: tra le ipotesi una malattia, oppure il peso delle foglie e delle ghiande, che l’ha portato col tempo a cedere. Molti sperano in un intervento di controllo sulla pineta, uno dei beni più importanti di Sestu. Il Comune comunque prova a impegnarsi per salvaguardare il verde, con interventi su alberi storici malati, come quelli in piazza Primo Maggio, o piantandone di nuovi, come in via Cilea o a Cortexandra. Ma il patrimonio del verde è molto vasto.

