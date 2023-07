Crolla un grosso pino in spiaggia, paura per due turiste 

Tragedia sfiorata, ieri, nella spiaggia centrale di Santa Maria Navarrese dove un albero della pineta che si trova in un terreno privato tra l’arenile e la provinciale per Lotzorai, si è abbattuto su due turiste polacche distese a prendere il sole. Fortunatamente le due donne sono state colpite dalla parte terminale dell’albero, dove la folta chioma del pino non presentava rami sporgenti in grado di procurare ferite profonde. Tutto si è svolto in pochi secondi, davanti allo sguardo incredulo di decine di bagnanti, attirati dal forte scricchiolio provocato dalla rottura del tronco. Le urla delle turiste polacche che hanno tentato senza successo di allontanarsi hanno fatto subito capire che stava succedendo qualcosa di grave. Una delle due donne è rimasta bloccata per qualche minuto sotto la chioma dell’albero ed è stata tratta in salvo dai bagnanti subito arrivati in aiuto. Pochi minuti dopo è giunta sul posto l’ambulanza della Croce Verde di Tortolì, che ha trasportato le due donne all’ospedale di Lanusei. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i Vigili del fuoco di Tortolì, che recentemente avevano tagliato alcuni alberi della pineta a rischio caduta. La fascia dell’arenile vicina alla pineta è stata transennata e interdetta ai bagnanti su indicazione del sindaco Stefano Monni. Per le due turiste tanta paura e, fortunatamente, solo alcune escoriazioni.

