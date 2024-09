Crolla un grosso ficus, danneggiate due auto e traffico interrotto 

Un grosso ficus è caduto nel primo pomeriggio di ieri nel primo tratto di viale Merello schiacciando una Toyota Yaris posteggiata sul lato sinistro della carreggiata e danneggiando un suv Audi in sosta nella parte opposta. Ulteriori problemi sono stati scongiurati dal fatto che la chioma è finita sui cavi del filobus, che hanno attenuato la caduta.Fino alla definitiva rimozione è stato impossibile il transito per i veicoli: il traffico è stato deviato e anche i bus del Ctm sono stati dirottati su altri percorsi.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per la messa in sicurezza, e gli agenti della polizia locale per la gestione del traffico.

L’esemplare arboreo – fanno sapere dal Comune – era stato controllato dal Servizio secondo la periodicità richiesta, nell’ambito delle verifiche effettuate su tutto il patrimonio verde cittadino. In via precauzionale – – precisano da Palazzo Bacaredda – sono tuttavia state effettuate ulteriori verifiche sugli alberi vicini, all’esito delle quali si è ritenuto opportuno avviare l’abbattimento in via d’urgenza di un esemplare arboreo a dimora nelle immediate vicinanze. L’albero, ricadente nella “classe D” di propensione al cedimento con “gravità estrema”, presentava forti rischi derivanti dalla ormai compromessa stabilità. Il Servizio del Verde ha disposto che a partire dalla prossima settimana, i tecnici dell’impresa appaltatrice provvedano all’aggiornamento delle analisi di stabilità delle alberature cittadine, a partire da viale Merello.

