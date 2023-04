Crolla un decoro dello stipite nella Casa Aragonese 

Brutta sorpresa nel primo pomeriggio di Pasquetta per la cooperativa Forum Traiani che gestisce i siti archeologici. Tra questi la splendida Casa aragonesse dove, alla ripresa delle visite, una delle guide si è accorta del crollo del decoro di uno stipite. «Ci dispiace molto, non sappiamo cosa sia accaduto – spiega la presidente Pina Vacca -. Può essersi staccato da solo o qualcuno magari inavvertitamente si è appoggiato. Sappiamo che il sindaco ha già allertato la Sovrintendenza e confidiamo che venga sistemato quanto prima». La coop ha anche pubblicato un post nella propria pagina social. «Questo post non ha il fine di accusare nessuno, si rivolge a tutti con il solo scopo di sensibilizzare riguardo alla fragilità di certi beni. La Casa Aragonese è uno splendido gioiello, un monumento da preservare, tanto delicato – si legge -. Invitiamo chiunque si fermi a godere del suo accogliente portico o la visiti all'interno a prestare grande attenzione. Non appoggiatevi agli stipiti decorati. Contribuiamo tutti a preservarla il più a lungo possibile». Il sindaco Serafino Pischedda precisa: «Abbiamo sentito la Sovrintendenza e potrebbe esserci un sopralluogo nei prossimi giorni. Sono edifici che richiedono la massima attenzione , si tratta di una pietra molto tenera». ( a. o .)

