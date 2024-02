Crolla un balcone, muore a Roma 

Le è piombato addosso il cornicione della sua villetta mentre stendeva i panni. Una trappola che non ha lasciato scampo ad Anna Vacca. Aveva 82 anni ed era originaria di Loceri. La tragedia si è consumata ieri a Monte Migliore, frazione di Roma, a ridosso della via Laurentina, appena fuori il raccordo anulare. La donna è morta sul colpo, schiacciata dal peso del blocco in cemento che si è staccato all’improvviso dalla parete in ristrutturazione. In quel momento in casa, al civico 74 di via Bisaccia, c’erano il marito della donna, Gino Regina, e gli operai dell’impresa incaricata della manutenzione. A nulla sono serviti i tentativi di estrarla dalle macerie: da una prima ispezione cadaverica, Anna Vacca è morta schiacciata. Su disposizione della Procura di Roma, che ha aperto un’inchiesta, la salma è stata sequestrata e trasferita all’ospedale Tor Vergata. Sotto chiave anche la casa.

La tragedia

Erano da poco passate le 11.30. Anna Vacca stava sbrigando le consuete faccende domestiche e, prima di pranzo, stendeva i panni sotto il cornicione in cemento, sul lato dell’abitazione in cui erano impegnati gli operai. Il cornicione di cinque metri si è staccato e la donna è rimasta intrappolata sotto le macerie. Si è subito sollevata una nube di polvere e il forte boato ha richiamato sul posto decine di vicini. I primi a rendersi conto di quello che stava accadendo sono stati gli stessi operai, accorsi in un attimo sul punto in cui era crollato il cornicione. Il marito della donna, un ex dipendente della polizia locale, si è allarmato e ha chiamato sua moglie per sincerarsi che fosse dentro casa. Qualche istante dopo, davanti al cumulo di m acerie, ha capito tutto.

La vittima

A mezzogiorno in via Bisaccia sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Pomezia e dell’Eur e gli agenti del commissariato di Spinaceto, che hanno avviato le indagini. Poco prima delle 19 la salma è stata rimossa e trasportata all’obitorio, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Anna Vacca, ottava di dieci figli, aveva lasciato Loceri nei primi anni Sessanta per raggiungere Roma, dove aveva conosciuto il marito, di origini siciliane. La coppia ha avuto due figli, Vincenzo e Barbara. La donna aveva conservato un legame indissolubile con il paese d’origine, dove ogni anno era solita trascorrere le vacanze nell’abitazione che era stata di suo padre padre, Tomaso

