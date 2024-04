Crolla un altro palo della luce 

Tragedia sfiorata in via Po: è caduto un palo della luce arrugginito su un locale commerciale chiuso da qualche anno. Per fortuna in quel momento non transitava nessuno in una strada che porta all’ingresso del paese nella zona della vecchia stazione. La caduta dei pali non è un fenomeno isolato: pochi mesi fa un altro è caduto in mezzo alla strada in via Foscolo quasi all’ingresso della scuola media del paese e anche in quel caso per fortuna il palo non ha colpito né pedoni né persone un auto. Le conseguenze sarebbero state disastrose se il palo fosse venuto giù all’ora di uscita degli studenti.

Il caso

E non mancano le proteste e le continue segnalazioni dei cittadini che troppo spesso rimangono inascoltate come succede in via Tagliamento come rimarca il pensionato Lelle Brau, uno dei residenti: «Quello di via Po è venuto giù, ma anche nella nostra strada uno dei pali della luce elettrica è totalmente arrugginito alla base e la paura è che sia corroso all’interno e che possa cadere da un momento all’altro sulla strada. Ho fatto la segnalazione al Comune, ma ad oggi, a distanza di dieci mesi, il palo non è stato rimosso e non è stato fatto nessun intervento. Chiedo che si ponga rimedio perché come residenti siamo preoccupati per le tante persone che passano in strada e perché il palo potrebbe cadere da un momento all’altro. Non capisco perché nessuno intervenga».

Le proteste

Non mancano altre situazioni di pericolo come ricorda Andrea Marrocu: «In via Petrarca si trova un altro palo della luce corroso alla base dalla ruggine. Mi chiedo perché nessuno interviene». E i pericoli non mancano neanche invia Dante e via Verga in cui alcuni pali della luce sono caduti in mezzo alla strada.

La stessa situazione in diverse strade periferiche con i pali della luce in cattive condizioni. In molte vie è in situazioni di degrado anche l’asfalto per le mancanza di manutenzione e ci sono anche strade dimenticate come via Brivanda ancora sterrata, piena di buche e senza una dignitosa illuminazione pubblica.

Ma il sindaco Carlo Tomasi promette una soluzione: «Negli anni scorsi abbiamo sostituito diversi pali della luce pericolanti. Quando entrerà in vigore il nuovo appalto per la gestione dell’illuminazione pubblica, che prevede la sostituzione di pali pericolanti e lampade non funzionanti, la problematica sarà finalmente risolta». (g. pit.)

