Crolla un albero sulla palazzina di Area 

Tragedia sfiorata ad Assemini, ieri pomeriggio, per il crollo di un albero. In via Ugo La Malfa, in una zona in cui vivono centinaia di famiglie in appartamenti quasi tutti di proprietà Area, intorno alle 12.30 un pino alto una ventina di metri si è spezzato alla base, finendo contro un balcone del quarto piano di una palazzina.

Un forte boato ha spaventato tutti i residenti di zona, compresa una 83enne, Marisella Fenu, che vive nell’appartamento investito dall’albero. In quel momento la donna era sola in casa perché il figlio convivente, Andrea Caffiero, era da poco uscito a fare la spesa: «Mia madre è invalida al 100% e poco prima che accadesse il fatto mio fratello aveva da poco terminato di lavare i piatti nel cucinino allestito in veranda», ha raccontato Cristina Caffiero: «Per fortuna nessuno si è fatto male. Adesso attendiamo di sapere se c’è un pericolo statico e se mia madre può restare in casa». Inferiori, per fortuna, i danni per il balcone al terzo piano fuori terra.

L’allarme

Al rientro del figlio la brutta sorpresa. La casa era inspiegabilmente buia, cosa che ha insospettito l’uomo che si è affacciato nel piccolo angolo cottura. Aperta la porta vetrata lo spettacolo non è stato dei migliori: vetri infranti, rami che occupavano tutto lo spazio, controsoffitti staccati.

Dopo aver chiuso il rubinetto del gas sono stati allertati i vigili del fuoco che, in pochi minuti, sono sopraggiunti sul posto con tre veicoli tra i quali un autogrù e un’autoscala.

L’area verde, nella quale sono presenti anche altre piante ad alto fusto, è stata transennata e interdetta al traffico pedonale. Le procedure per mettere in sicurezza la zona sono proseguite fino a notte, quando i pompieri hanno portato a termine le difficili operazioni di taglio e rimozione della pianta, senza mettere in pericolo neanche gli appartamenti ai piani di sotto e garantendo la massima sicurezza.

Sul posto erano presenti dal primo pomeriggio anche comandante e agenti della Polizia locale di Assemini, i volontari della protezione civile “Orsa” nonché i tecnici del Comune.

Sul posto

A fare visita all’anziana donna è stato, in prima persona, il sindaco Mario Puddu: «Era molto provata e spaventata, ma l’abbiamo tutti rassicurata. Adesso sarà nostra premura verificare che non ci siano altri alberi pericolanti e se sia necessario intervenire con altri tagli preventivi».

Intanto la zona è stata recintata con transenne e nastro bianco e rosso: «La pianta non era malata e non ha dato particolari segni di cedimento. In apparenza era sana. Peraltro non c’era vento, quindi è stata una vera e propria casualità e non avremmo potuto prevedere il crollo», dice Puddu. I Vigili del fuoco stileranno una relazione e solo nei prossimi giorni si potrà conoscere il destino degli altri alberi presenti nella zona.

