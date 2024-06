Crolla un albero, paura nella piazza  

Momenti di paura ieri mattina nella piazza Monumento ai Caduti di Selargius, fra via Trieste e via San Martino, dove un carrubo ha ceduto per poi cadere sul marciapiede dove al momento dell’impatto - fortunatamente - non passava nessuno.

Sotto l’albero c’era solo lo scooter di un commerciante della zona che però non ha subito particolari danni. E casualmente non era presente nessuno neanche nelle panchine solitamente affollate da alcuni anziani che scelgono la storica piazza Su Mercadeddu per incontrasi la mattina. Sul posto, oltre a tanti cittadini allarmati per quello che stava succedendo, sono intervenuti i vigili del fuoco. «Si è trattato di un cedimento improvviso, dovuto a una malattia del tronco di cui non si era a conoscenza», spiega il sindaco Gigi Concu. «Un imprevisto spiacevole che per fortuna non ha creato danni a nessuno». E assicura: «L’albero verrà sostituito in autunno».

