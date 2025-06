Crolla un albero nel parco dei cani 

Alla fine uno degli alberi pericolanti dell’area cani di via Machiavelli ha ceduto, un pino è crollato fortunatamente senza gravi conseguenze. «Il motivo per cui quella parte di parco è stata chiusa, scongiurare problemi di sicurezza per chi frequenta l’area», ricorda l’assessore all’Ambiente Gigi Gessa.

Metà parco è infatti transennato - su richiesta dell’agronomo - da poco meno di un anno, in attesa della riqualificazione che il Comune ha deciso di finanziare con poco più di 150mila euro che potranno essere investiti da luglio. «A quel punto affideremo la progettazione per mettere in sicurezza e sistemare tutta l’area, un’opera che andrà appaltata entro fine anno», dice Gessa. Si va dalla verifica di stabilità degli alberi presenti per poi proseguire con il restyling dell’impianto di irrigazione, la sistemazione della vecchia recinzione, e l’installazione di lampioni e panchine.

RIPRODUZIONE RISERVATA