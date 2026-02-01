Crolla parte di una casa costruita in mattoni crudi 

Le piogge copiose di questi giorni sono la causa del crollo, parziale, di una casa in pieno centro a Nuraminis. In via San Sebastiano è venuta giù una parte della facciata di una casa tipica campidanese in mattoni crudi. Evidente l’azione delle infiltrazioni di acqua piovana, che dal tetto ha imbevuto il ladiri provocando la caduta del materiale che ha invaso metà della carreggiata.

Il cedimento, avvenuto in un momento in cui nessuna auto o pedone transitava nella strada, non ha per fortuna causato danni alle persone. Puntuale l’intervento degli operai comunali, che hanno transennato la strada per evitare pericoli per l’incolumità pubblica. Il crollo ha interessato uno dei tanti edifici in stile campidanese che caratterizzano il centro storico di Nuraminis. Un patrimonio architettonico e storico di pregio, fragilissimo però a causa dell’incuria e dell’azione degli agenti atmosferici che lo mettono a rischio.

Le piogge, che durano ormai da un paio di mesi, hanno causato infiltrazioni nei muri in ladiri. Il caso del crollo del prospetto principale della casa di via San Sebastiano (oggetto, peraltro, di un intervento di manutenzione straordinaria da parte dei proprietari) è solo l’ultimo di una serie di venti simili. Alcuni anni fa era venuta giù un'altra dimora storica nella via Nazionale. Anche in quel caso era stata la pioggia continua a causare il cedimento della casa, che venne demolita cambiando irrimediabilmente l’aspetto della via Nazionale. (i. pil.)

