Crolla la richiesta di mutui,-22,4% 

Il Barometro Mutui di Crif non lascia dubbi: nel I semestre 2023 le richieste di mutui sono crollate del 22,4% rispetto al 2022; valore che continua a essere influenzato dal fenomeno delle surroghe. Queste ultime hanno subito una flessione del 30,8%, mentre i nuovi mutui erogati si sono contratti del 21,6%. Nel I semestre l’importo medio richiesto invece rimane pressoché stabile (-0,6%), con un valore di 144.279 euro. Invece considerando il solo mese di giugno, si registra una leggera contrazione dell’1,1%. E a causa dell’aumento dei costi dei mutui a tasso variabile, collegato all’incremento dei tassi, a marzo 2023 la rata è aumentata in media del 28% rispetto ai minimi di metà 2022, con un picco del 40% per i mutui di più recente erogazione, dove la rata media passa da 616 euro a 865.

L’impatto è oggi ancora più significativo considerando gli ulteriori incrementi dei tassi di maggio (+0,75%) e giugno (+0,25%). Per quanto riguarda la distribuzione per fascia di importo, nel I semestre del 2023 le richieste di mutuo per importi compresi tra 100mila e 150mila euro restano ancora la soluzione preferita dalle famiglie italiane, con circa il 30% del totale, in linea con il 2022.

RIPRODUZIONE RISERVATA